Путин обновил состав президентского СПЧ перед важным выступлением

Путин изменил состав СПЧ перед декабрьской пресс-конференцией
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Путин включил в состав СПЧ ректора ВШЭ Никиту Анисимова
Путин включил в состав СПЧ ректора ВШЭ Никиту Анисимова Фото:

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в преддверии традиционной декабрьской пресс-конференции, добавив в его состав несколько новых членов. Среди новых участников — ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, журналист Александр Малькевич и глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

«Включит в состав [СПЧ] следующих лиц: Анисимова Никиту, Малькевича Александра, Черногаева Сергея», — говорится в официальном документе. Он опубликован на официальном портале правых актов.

В то же время из состава СПЧ были исключены глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко. Также больше не составе Совета депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина и президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский.

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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в преддверии традиционной декабрьской пресс-конференции, добавив в его состав несколько новых членов. Среди новых участников — ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, журналист Александр Малькевич и глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. «Включит в состав [СПЧ] следующих лиц: Анисимова Никиту, Малькевича Александра, Черногаева Сергея», — говорится в официальном документе. Он опубликован на официальном портале правых актов. В то же время из состава СПЧ были исключены глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко. Также больше не составе Совета депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина и президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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