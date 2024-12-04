Путин обновил состав президентского СПЧ перед важным выступлением

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в преддверии традиционной декабрьской пресс-конференции, добавив в его состав несколько новых членов. Среди новых участников — ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, журналист Александр Малькевич и глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.
«Включит в состав [СПЧ] следующих лиц: Анисимова Никиту, Малькевича Александра, Черногаева Сергея», — говорится в официальном документе. Он опубликован на официальном портале правых актов.
В то же время из состава СПЧ были исключены глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко. Также больше не составе Совета депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина и президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.