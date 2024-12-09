Над посольством Сирии в РФ подняли флаг оппозиции

Со здания посольства сняли флаг Сирии
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Флаг сирийской оппозиции поднят над посольством Сирии в России. Об этом сообщает ТАСС.
» Флаг сирийской оппозиции подняли в понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве», — передает корреспондент агентства. Ночью также вывесили самодельный флаг оппозиции на здании почетного консульства Сирии в Санкт-Петербурге.
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