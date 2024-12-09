Над посольством Сирии в РФ подняли флаг оппозиции

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Со здания посольства сняли флаг Сирии
Со здания посольства сняли флаг Сирии Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Флаг сирийской оппозиции поднят над посольством Сирии в России. Об этом сообщает ТАСС.

» Флаг сирийской оппозиции подняли в понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве», — передает корреспондент агентства. Ночью также вывесили самодельный флаг оппозиции на здании почетного консульства Сирии в Санкт-Петербурге. 

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Флаг сирийской оппозиции поднят над посольством Сирии в России. Об этом сообщает ТАСС. » Флаг сирийской оппозиции подняли в понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве», — передает корреспондент агентства. Ночью также вывесили самодельный флаг оппозиции на здании почетного консульства Сирии в Санкт-Петербурге. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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