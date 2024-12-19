Президент Литвы предупредил Украину о пустых оружейных складах ЕС

Оружейные склады некоторых европейских стран почти полностью опустошены. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, Европе скоро уже будет нечего передавать Украине.
«Конечно, мы должны поставлять [Украине оружие], особенно те страны, у которых все еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже», — заявил Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что некоторые крупные страны все же обладают необходимым оружейным арсеналом, которые могут быть отправлены на Украине в качестве меры поддержки.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата писала, что Евросоюз уже не в состоянии произвести достаточное количество оружия для Украины, поэтому продолжает финансировать ее оборонный сектор. В материале также сказано, что несмотря на помощь со стороны западных стран мощность производства украинских оборонных предприятий все равно отстает от российских.
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