Подведены итоги помощи многодетным семьям в 2024 году

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В рамках программы «Единой России» принято свыше 50 законов по семейной политике
В рамках программы «Единой России» принято свыше 50 законов по семейной политике Фото:

На съезде партии «Единая Россия» подведены итоги оказания помощи многодетным семьям. В рамках обсуждений к народной программе были добавлены новые меры поддержки, направленные на содействие семьям, в том числе детям участников СВО.

«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — приводит слова секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева пресс-служба партии.

«Единая Россия» в рамках своей народной программы уже приняла более 50 законов, касающихся семейной политики. Якушев также рассказал о различных инициативах партии, включая установление статуса студенческой семьи, создание детских комнат в вузах и контроль за программой семейной ипотеки.

Глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова анонсировала новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми и увеличение налоговых вычетов для военнослужащих с детьми-инвалидами. Также введут уголовную ответственность за повторную продажу вейпов и табака в целях защиты детей. Кузнецова подчеркнула, что партия разрабатывает более 100 инициатив.

«Единая Россия» также планирует расширение мер поддержки многодетных семей с более гибкими критериями. Среди популярных инициатив — организация отдыха детей участников СВО и льготы по оплате детсадов. Партия разрабатывает стандарт поддержки студенческих семей и инициировала законопроект в этой области. В регионах уже действуют программы с выплатами и маткапиталом для студентов, планируется создание «золотого стандарта» поддержки совместно с Минобрнауки.

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На съезде партии «Единая Россия» подведены итоги оказания помощи многодетным семьям. В рамках обсуждений к народной программе были добавлены новые меры поддержки, направленные на содействие семьям, в том числе детям участников СВО. «На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — приводит слова секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева пресс-служба партии. «Единая Россия» в рамках своей народной программы уже приняла более 50 законов, касающихся семейной политики. Якушев также рассказал о различных инициативах партии, включая установление статуса студенческой семьи, создание детских комнат в вузах и контроль за программой семейной ипотеки. Глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова анонсировала новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми и увеличение налоговых вычетов для военнослужащих с детьми-инвалидами. Также введут уголовную ответственность за повторную продажу вейпов и табака в целях защиты детей. Кузнецова подчеркнула, что партия разрабатывает более 100 инициатив. «Единая Россия» также планирует расширение мер поддержки многодетных семей с более гибкими критериями. Среди популярных инициатив — организация отдыха детей участников СВО и льготы по оплате детсадов. Партия разрабатывает стандарт поддержки студенческих семей и инициировала законопроект в этой области. В регионах уже действуют программы с выплатами и маткапиталом для студентов, планируется создание «золотого стандарта» поддержки совместно с Минобрнауки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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