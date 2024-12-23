Подведены итоги помощи многодетным семьям в 2024 году

На съезде партии «Единая Россия» подведены итоги оказания помощи многодетным семьям. В рамках обсуждений к народной программе были добавлены новые меры поддержки, направленные на содействие семьям, в том числе детям участников СВО.
«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — приводит слова секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева пресс-служба партии.
«Единая Россия» в рамках своей народной программы уже приняла более 50 законов, касающихся семейной политики. Якушев также рассказал о различных инициативах партии, включая установление статуса студенческой семьи, создание детских комнат в вузах и контроль за программой семейной ипотеки.
Глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова анонсировала новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми и увеличение налоговых вычетов для военнослужащих с детьми-инвалидами. Также введут уголовную ответственность за повторную продажу вейпов и табака в целях защиты детей. Кузнецова подчеркнула, что партия разрабатывает более 100 инициатив.
«Единая Россия» также планирует расширение мер поддержки многодетных семей с более гибкими критериями. Среди популярных инициатив — организация отдыха детей участников СВО и льготы по оплате детсадов. Партия разрабатывает стандарт поддержки студенческих семей и инициировала законопроект в этой области. В регионах уже действуют программы с выплатами и маткапиталом для студентов, планируется создание «золотого стандарта» поддержки совместно с Минобрнауки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.