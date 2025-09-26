В Москве пройдет забег в поддержку глухих с сурдопереводом

В Москве в Международный день глухих состоится благотворительный забег. Впервые на российских беговых событиях все официальные сообщения, команды к старту и церемония награждения будут переводиться на русский жестовый язык. Об этом URA.RU рассказали один из партнеров мероприятия.
«Поддержать сообщество глухих и слабослышащих детей через такой яркий и энергичный формат, как забег, — это честь для нас. Кроме того, использование русского жестового языка сделает <...> мероприятие по-настоящему доступным. Это важный шаг к тому, чтобы спорт и современные коммуникации были открыты для каждого», — сказал директор по продуктам VK Tech Иван Мыздриков.
Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. Основная цель забега — продвижение идей здорового образа жизни, повышение осведомленности общества о трудностях, с которыми сталкиваются дети с нарушениями слуха, а также сбор средств в поддержку подопечных некоммерческой организации «Я тебя слышу». Мероприятие организовано в рамках технологического сотрудничества VK Tech с «Совкомбанком». Оно состоится 28 сентября в парке Победы на Поклонной горе.
