«С Новым годом, Украина»: ирландский журналист сделал шокирующее заявление

Журналист Боуз: на Украине снизят призывной возраст в 2025 году
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По словам журналиста, Зеленский снизит призывной возраст в ближайшее время
По словам журналиста, Зеленский снизит призывной возраст в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский снизит мобилизационный возраст до 18 лет в течение месяца. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина», — написал он. Пост опубликован в соцсети X.

20 декабря советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский также заявил, что в начале 2025 года Киев будет вынужден снизить возраст мобилизации до 18-20 лет. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Ранее телеканал 360.ru рассказывал, что Зеленский в рамках подготовки к крупному наступлению ужесточает мобилизацию. Украинская журналистка Диана Панченко назвала это «ва-банком».

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Украинский лидер Владимир Зеленский снизит мобилизационный возраст до 18 лет в течение месяца. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. «Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина», — написал он. Пост опубликован в соцсети X. 20 декабря советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский также заявил, что в начале 2025 года Киев будет вынужден снизить возраст мобилизации до 18-20 лет. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Новости Live». Ранее телеканал 360.ru рассказывал, что Зеленский в рамках подготовки к крупному наступлению ужесточает мобилизацию. Украинская журналистка Диана Панченко назвала это «ва-банком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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