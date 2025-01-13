Дважды потерпевший поражение от Усика Фьюри завершил карьеру

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после того, как второй раз за 2024 год потерпел поражение от украинского спортсмена Александра Усика. Об этом он заявил в соцсетях.
«Привет всем, буду краток и ясен. Я хотел бы объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе, я наслаждался каждой минутой. Собираюсь закончить на этом. Да благословит всех бог, увидимся в другой жизни», — сказал Фьюри на видео. Его слова передает Sport24.
Фьюри впервые вышел на ринг с Усиком в мае прошлого года, где потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. Реванш состоялся уже в декабре, однако Фьюри вновь потерпел поражение. Всего за свою спортивную карьеру британец провел 37 боев, одержав 34 победы. Один бой закончился ничьей. В последние два поединка британский спортсмен уступил Усику.
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