В часовню Ксении Петербургской на Смоленском кладбище очередь из верующих

Православные верующие Санкт-Петербурга и других регионов 6 февраля отмечают День памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской, одной из самых почитаемых святых в православной традиции. У часовни на Смоленском кладбище выстроилась очередь из желающих почтить память. Об этом сообщают в Смольном.
«Тысячи верующих из многих городов и стран приезжают к Святой Блаженной Ксении, чтобы попросить помощи и поддержки. Она стала первой женщиной, прославленной церковью на петербургской земле. Храмы и монастыри в ее честь освящены в Европе, Азии, даже в Америке», — отметил Александр Беглов в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В этот день во всех храмах Санкт-Петербурга проходят торжественные богослужения. Особое внимание уделено часовне на Смоленском кладбище, где молятся у могилы Святой Ксении. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавляет Божественную литургию в Храме Смоленской иконы Божией Матери. День памяти Святой Ксении имеет особое значение для жителей Северной столицы, поскольку она считается покровительницей города. В этот день многие жители и гости города стремятся посетить места, связанные с ее именем, чтобы попросить у святой заступничества и поддержки в своих начинаниях и молитвах. По словам губернатора Александра Беглова, сегодняшний день является также символом сотрудничества между городскими властями и Санкт-Петербургской епархией в деле духовного возрождения и укрепления могущества России.
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