11 августа 2025

Захарова жестко прошлась по Украине, назвав ее правительство «оскотинившимся быдлом»

Захарова сочла украинских лидеров быдлом на фоне их недавней инициативы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова вспомнила происхождение слова быдло
Захарова вспомнила происхождение слова быдло Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти «групповым быдлом» из-за инициативы по исключению русского языка из перечня защищаемых региональных языков в рамках Европейской хартии. Такое заявление дипломат сделала 11 августа в своем telegram-канале, комментируя высказывания нового уполномоченного по защите государственного языка Украины Елены Ивановской.

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила о необходимости исключить русский язык из числа региональных языков, на которые распространяется защита в рамках Европейской хартии. По ее мнению, это позволит обеспечить приоритет украинского языка и защитить национальные интересы страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти «групповым быдлом» из-за инициативы по исключению русского языка из перечня защищаемых региональных языков в рамках Европейской хартии. Такое заявление дипломат сделала 11 августа в своем telegram-канале, комментируя высказывания нового уполномоченного по защите государственного языка Украины Елены Ивановской. «Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова. Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила о необходимости исключить русский язык из числа региональных языков, на которые распространяется защита в рамках Европейской хартии. По ее мнению, это позволит обеспечить приоритет украинского языка и защитить национальные интересы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...