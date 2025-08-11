Захарова жестко прошлась по Украине, назвав ее правительство «оскотинившимся быдлом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти «групповым быдлом» из-за инициативы по исключению русского языка из перечня защищаемых региональных языков в рамках Европейской хартии. Такое заявление дипломат сделала 11 августа в своем telegram-канале, комментируя высказывания нового уполномоченного по защите государственного языка Украины Елены Ивановской.
«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила о необходимости исключить русский язык из числа региональных языков, на которые распространяется защита в рамках Европейской хартии. По ее мнению, это позволит обеспечить приоритет украинского языка и защитить национальные интересы страны.
