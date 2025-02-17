Медик под Курском спал по полчаса в день, чтобы спасти бойца с пробитым легким. Видео

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Военный медик с позывным Сирота спас сотни людей на передовой
Военный медик с позывным Сирота спас сотни людей на передовой Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Медик-штурмовик батальона Каштан спецназа «Ахмат» с позывным Сирота сообщил, что при попытках спасти бойца с пробитым легким и других военных под Курском спал по полчаса. Таким образом, медицинский работник спас сотни человек. Он отметил, что с самого детства находится с ранеными военными в госпиталях. 

«С самого детства я по военным госпиталям. С самого детства я с ранеными солдатами. <...> Есть очень хорошая поговорка: своих лечи как чужих, чужих как своих. И я ее придерживаюсь», — заявил военный медик. Его слова передает RT. 

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Медик-штурмовик батальона Каштан спецназа «Ахмат» с позывным Сирота сообщил, что при попытках спасти бойца с пробитым легким и других военных под Курском спал по полчаса. Таким образом, медицинский работник спас сотни человек. Он отметил, что с самого детства находится с ранеными военными в госпиталях.  «С самого детства я по военным госпиталям. С самого детства я с ранеными солдатами. <...> Есть очень хорошая поговорка: своих лечи как чужих, чужих как своих. И я ее придерживаюсь», — заявил военный медик. Его слова передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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