Медик-штурмовик батальона Каштан спецназа «Ахмат» с позывным Сирота сообщил, что при попытках спасти бойца с пробитым легким и других военных под Курском спал по полчаса. Таким образом, медицинский работник спас сотни человек. Он отметил, что с самого детства находится с ранеными военными в госпиталях.
«С самого детства я по военным госпиталям. С самого детства я с ранеными солдатами. <...> Есть очень хорошая поговорка: своих лечи как чужих, чужих как своих. И я ее придерживаюсь», — заявил военный медик. Его слова передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.