Учительницу и пенсионерку задержали в Санкт-Петербурге за участие в протестах

В Петербурге задержали преподавательницу за валентинку у памятника Шевченко
© Служба новостей «URA.RU»
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На обеих женщин были составлены административные протоколы
На обеих женщин были составлены административные протоколы Фото:

В Петроградском районе Петербурга произошло задержание двух женщин, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста. Об этом стало известно 78.ru.

«В воскресенье у памятника поэта Тараса Шевченко поймали 22-летнюю девушку, работающую преподавателем в гимназии. <...> Примерно в это же время у „Соловецкого камня“ на Троицкой площади задержали 75-летнюю пенсионерку», — сообщает 78.ru.

Сначала у памятника Тарасу Шевченко задержали 22-летнюю учительницу гимназии. Сообщается, что она выразила протест, положив у монумента бумажное сердце, на которое были нанесены антивоенные надписи. Там были использованы выражения «Нет войне», дискредитирующее армию РФ,  «Слава Украине» (лозунг внесен Минюстом в перечень нацистских) и другие. 

В тот же день, у «Соловецкого камня» на Троицкой площади, была задержана 75-летняя пенсионерка. Она поставила у камня плакат с изображением Алексея Навального (внесён в реестр террористов и экстремистов) и надписью «Я не боюсь и вы не бойтесь». Женщину задержали ща публичное демонстрирование нацистской символики. 

Обеих задержанных привлекли к административной ответственности. Педагогу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Пенсионерке же был назначен административный арест, сроком на одни сутки. 

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В Петроградском районе Петербурга произошло задержание двух женщин, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста. Об этом стало известно 78.ru. «В воскресенье у памятника поэта Тараса Шевченко поймали 22-летнюю девушку, работающую преподавателем в гимназии. <...> Примерно в это же время у „Соловецкого камня“ на Троицкой площади задержали 75-летнюю пенсионерку», — сообщает 78.ru. Сначала у памятника Тарасу Шевченко задержали 22-летнюю учительницу гимназии. Сообщается, что она выразила протест, положив у монумента бумажное сердце, на которое были нанесены антивоенные надписи. Там были использованы выражения «Нет войне», дискредитирующее армию РФ,  «Слава Украине» (лозунг внесен Минюстом в перечень нацистских) и другие.  В тот же день, у «Соловецкого камня» на Троицкой площади, была задержана 75-летняя пенсионерка. Она поставила у камня плакат с изображением Алексея Навального (внесён в реестр террористов и экстремистов) и надписью «Я не боюсь и вы не бойтесь». Женщину задержали ща публичное демонстрирование нацистской символики.  Обеих задержанных привлекли к административной ответственности. Педагогу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Пенсионерке же был назначен административный арест, сроком на одни сутки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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