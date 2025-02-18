Учительницу и пенсионерку задержали в Санкт-Петербурге за участие в протестах

В Петроградском районе Петербурга произошло задержание двух женщин, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста. Об этом стало известно 78.ru.
«В воскресенье у памятника поэта Тараса Шевченко поймали 22-летнюю девушку, работающую преподавателем в гимназии. <...> Примерно в это же время у „Соловецкого камня“ на Троицкой площади задержали 75-летнюю пенсионерку», — сообщает 78.ru.
Сначала у памятника Тарасу Шевченко задержали 22-летнюю учительницу гимназии. Сообщается, что она выразила протест, положив у монумента бумажное сердце, на которое были нанесены антивоенные надписи. Там были использованы выражения «Нет войне», дискредитирующее армию РФ, «Слава Украине» (лозунг внесен Минюстом в перечень нацистских) и другие.
В тот же день, у «Соловецкого камня» на Троицкой площади, была задержана 75-летняя пенсионерка. Она поставила у камня плакат с изображением Алексея Навального (внесён в реестр террористов и экстремистов) и надписью «Я не боюсь и вы не бойтесь». Женщину задержали ща публичное демонстрирование нацистской символики.
Обеих задержанных привлекли к административной ответственности. Педагогу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Пенсионерке же был назначен административный арест, сроком на одни сутки.
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