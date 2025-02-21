Жесткие испытания и встречи с родными: что произошло в новом выпуске «Больших девочек»

Шестой выпуск реалити шоу «Большие девочки» (16+), где участницы худеют с веса более ста килограммов, вышел в эфир. В новой серии девчонки вновь справлялись с испытаниями на силу и выносливость, но в этот раз не в одиночку, а вместе с родителями. Рассказываем, кому помогла их поддержка, а для кого контакт с родственники стал еще одним вызовом.
Первое испытание
В начале серии 9 участниц проекта привезли в яхт-клуб. Части девушек понравилось это место, а другие наоборот оказались напуганы. «Для меня вода — это прекрасно. Высота уже была, все было. Ну сейчас осталось только в глубину», — высказалась 28-летняя Дарья Контуренко. «Я очень сильно испугалась, потому что я сильно боюсь воды», — прокомментировала 23-летняя Маша Дорошенко.
Следом за конкурсантками на съемочной площадке появились их родители. К Даше Контуренко, Инге Демчук, Богдане Тоймурзиной, Насте Петровой, Даше Типчук, Юле Шмыгля, сестрам Насте Носковой и Тане Парфеновой приехали мамы, а к Маше Дорошенко — папа.
Девчонки тепло обнялись с родными, а некоторые даже расплакались. Отец Маши привез для нее талисман — ее плюшевую игрушку в виде цыпленка. Родители, которые давно не видели детей, отметили, как сильно они похудели.
Над водой в яхт-клубе установили конструкцию с планками, подвешенными на тросах. Чтобы одержать победу в испытании и скостить себе несколько килограммов, девушкам нужно было максимально возможное время простоять на них, удерживая равновесие. Выиграть можно было -1, -2 или -3 килограмма. Все зависело от типа планки, который для детей выбрал родитель. Минимальный отвес давали за прохождение конкурса на широкой ровной планке, средний — на планке, где ноги находятся на разной высоте, наибольший — на тонкой крутящейся. Девушка, упавшая первой, заработает +1 килограмм.
Девчонок задание тренера напугало. «Это, наверное, самое жесткое испытание из всех. Там же ни закрепа, ничего — чисто на балансе своем», — заявили Даша Типчук.
По выбору родителей в борьбу за -3 килограмма вступили Богдана, Юля, Настя Петрова и Даша Типчук. Шанс получить -2 килограмма получили Инга и Настя Носкова. Самые простые планки для своих детей выбрали мама Даши Контуренко и Тани Парфеновой, а также папа Маши Дорошенко.
Большинство девочек поблагодарили родителей за их выбор. Участницы, получившие более сложные стартовые условия, были рады, что мамы в них поверили, а те, кто вступал в испытание на самой простой планке, благодарили родных за заботу и беспокойство о них.
Несмотря на широкую ровную планку, доставшуюся ей, Маше испытание далось сложнее всего. С самого начала она не могла удерживать равновесие и упала на первой минуте. «Честно, очередной позор. Не поймала никакого равновесия. Это с моим весом ну просто невозможно — там стоять», — оценила свой результат Мария.
Второй с дистанции сошла Юля. Она не расстроилась раннему выбыванию — наоборот, была рада, что упала не первой и не получила антибонус.
Несмотря на то, что соревнование не было командным, во время него девчонки поддерживали друг друга. Возможно, это было связано с тем, что при раскачивании одной из конкурсанток колебания передавались и другим и удерживать равновесие становилось сложнее.
Самыми стойкими девушками оказались Даша Типчук, Таня Парфенова и Настя Петрова. На тридцатой минуте тройку лидеров покинула Таня, а вот Даша и Настя простояли на тонких, крутящихся планках почти полтора часа!
Спустя час и 25 минут, не выдержав напряжения, в воду упала Настя. «Ощущение, что ты стоишь на гвоздях и между этими гвоздями насыпан горящий уголь», — описала свои чувства от стояния на планке Настя.
Несмотря на то, что Настя и Даша были соперницами, они высказались друг о друге исключительно положительно. «Она реально просто герой», — высказалась о Насте Даша. «Характер у Насти просто бешеный, и она этот характер показала», — заявила Даша.
Родители финалисток испытания сказали детям, что гордятся ими. После этого уставшая, но счастливая Даша Типчук приняла поздравления с победой.
Дни с родителями
Мама и папа остались с девчонками на целую неделю. Утром первого дня диетолог Регина Ахуньянова попросила родителей приготовить своим детям завтрак, который они любят с детства.
Среди блюд оказались каша, бутерброды с колбасой, колбасой и сыром и с красной рыбой, яичница с сосисками и блином, макароны с сосисками. Все они были раскритикованы врачом.
«Чем опасна для ребенка такая еда? В колбасе нет ценного белка, нет аминокислот, из которых строится каждая клетка, иммунитет. Нет клетчатки, которая есть корм для нашей микрофлоры. То есть в таком приеме пищи просто нет никакой пользы, — объяснила Регина. — Плюс, ребенок не знает, что такое вкус. Если один, два, три раза в неделю вы предлагаете ему такой перекус, то, конечно, для него это становится нормой».
Диетолог обратила внимание на важность закладывания правильных пищевых привычек в детстве. По ее словам, именно детские привычки часто мешают рационально организовать питание. Регина рекомендовала семьям отказаться от сосисок, заменить омлет на яичницу, а еще делать замороженные заготовки впрок — это поможет сэкономить время, которое ежедневно тратится на готовку.
О семейных пищевых привычках с родителями говорила и тренер Этери Тутберидзе. Она обратила внимание на то, что после шоу девушкам понадобится как моральная поддержка, так и помощь в организации питания. Все это поможет вновь не набрать сброшенные килограммы.
Чтобы родители лучше поняли привычки своих полных детей и их сложности, на них надели надувные костюмы сумоистов, которые сильно увеличивают человека в объемах и делают его неповоротливым. В таких нарядах гостей шоу попросили выполнить домашние дела — достать кроссовки из-под кровати, протереть нижние полки, поднять упавшие флаконы, подмести, помыть посуду.
Всем родителям было непросто справиться с этим испытанием. Они с трудом наклонялись, обливались потом, а маме Даше Типчук даже стало плохо — у нее поднялось давление. Даше пришлось поддерживать ее. Делать это было тяжело, потому что девушка сильно обижена на мать, которая не занималась ей, отдав на воспитание бабушке.
Второе испытание
Следующее испытание, призом котором был бонус в финальном конкурсе серии, девушки участвовали вместе с родителями. Вместе им нужно было сделать больше всего упражнений — подъемов ног из положения лежа, парных приседаний, берпи, а также дольше всего простоять в планке и на деревянном бруске, опираясь на него одной ногой.
Лидерами испытаний стали команды Инги и Юли. Их мамы выполняли упражнения максимально бодро. Было видно, что по уровню физической подготовки они превосходят дочерей. Победителя определили в ходе стояния в планке с опорой на локти — чуть дольше в этом положении простояла мама Инги.
Вот только не все девочки согласились с победой команды Инги. Так, Настя Петрова обвинила Ингу в том, что она некачественно выполняла приседания, а ее маму — в неверной технике стояния в планке. Тем не менее победа и бонус достались Инге.
Беседы с психологом
Психолог проекта Анетта Орлова провела сессии с несколькими семьями. На прием к ней попали Маша и ее папа, а также Богдана, Даша Контуренко и Даша Типчук с мамами.
Маша пожаловалась на жесткое воспитание папы. В детстве он, по словам девушки, обзывал ее из-за лишнего веса. Маша до сих пор до конца не простила отца, из-за чего они не общаются. В ходе беседы с психологом семья выяснила, что Маше важно, чтобы папа задавал ей вопросы, связанные с ее психологическим состоянием, интересовался ей. Отец выразил готовность делать это, после чего обоим стало легче.
Богдана рассказала, что не стала в полной мере самостоятельной и до сих пор опирается на мнение мамы. В будущем они совместно будут работать над решением этой проблемы.
Во время разговора с Дашей и ее мамой Анетта выяснила, что Даша отрицает свою женскую часть. Она боится быть женщиной, считает мужчин опасными и пытается быть непривлекательной для них, потому что в детстве защищала маму от пьяного отца. Чтобы получить возможность построить женское счастье, девушке нужно увидеть опору в отце. Об этом она сказала ему по телефону. Отец попросил прощения и поддержал девушку.
Даша Типчук призналась, что росла с бабушкой и не чувствовала себя любимой, нужной маме. При помощи психолога мама смогла донести до девушки, что сожалеет о своих ошибках, пока не понимает как их исправить, но хочет, чтобы в дальнейшем их общение с дочерью складывалось благополучно. После этого Даша выразила готовность общаться, но сказала, что хочет, чтобы инициатива исходила от мамы.
Финальное испытание
Последнее испытание серии прошло на песчаном пляже. Его провели рэпер Птаха и его дочь Николь, ранее участвовавшая в шоу «Пацанки» (16+). У них, как и у семей из «Больших девочек», были проблемы в отношениях. Отец критиковал Николь за лишний вес, из-за чего она сильно переживала, но они смогли преодолеть все сложности и наладить общение.
Девушкам предложили найти сундуки зарытые в песке. Первый из них нашла Богдана. Участницам, поиски которых затянулись, разрешили воспользоваться помощью мам. Сундук для последней девушки — Насти Носковой — искали уже всем составом «Больших девочек».
В сундуках оказались стеклянные шары. Команды, у которых шары совпали по цвету между собой, стали соперниками друг друга. Инге, как обладательнице бонуса за успешное прохождение прошлого испытания разрешили сменить соперников, но она не воспользовалась этой возможностью.
На втором этапе родители и дочери столкнулись с полосой препятствий. Им нужно было пронести стеклянный шар на тарелке, привязанной к веревкам, не уронив его. Сначала шары несли, шагая по деревянным, расположенным на удалении друг от друга островкам, потом — по лабиринту, а в конце — проносили над и под планками, высоко поднимая ноги, либо нагибаясь к земле. Если шар падал, участницы возвращались к старту.
Шары постоянно норовили укатиться, но некоторым командам удалось изобрести техники, помогающие справиться с полосой препятствий. В результате испытание прошли три семьи — Инги, Тани и Насти. Для Тани эта победа была очень важна, поскольку она была расстроена тем, что на первом испытании мама не поверила в нее и выбрала для нее самую простую планку.
Все три победительницы получили -1 килограмм к результату следующего взвешивания. После этого девушкам сообщили, что их мамы возвращаются домой. Трогательные прощания были у всех — даже у Даши Типчук. Ее мама пообещала, что приложит все усилия, чтобы они общались как мама с дочкой.
Исчезновение велотаксофона
В каждом выпуске одной из девушек разрешают позвонить кому-то из близких по велотаксофону, разговаривая по которому нужно крутить педали. Но в этот раз участницы не обнаружили тренажер на привычном месте. Оказалось, что его убрали из-за того, что несколько конкурсанток воспользовались для звонков телефонами мам.
Во время общей беседы Инга призналась, что звонила бывшему мужу, чтобы узнать, как дела у их сына. Еще один звонок сделала Богдана — ей нужно было связаться с учебным заведением из-за задолженностей.
Взвешивание в этом выпуске не показали. Телеканал «Пятница» решил разделить серию на две части — вторую покажут сегодня, 21 февраля, в 19:00.
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