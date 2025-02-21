Пять лет колонии получил мужчина в Петербурге за призывы к насилию над евреями

В Санкт-Петербурге 5 лет колонии общего режима получил Сардорбек Умидбек угли Отаханов, который разместил в своем мессенджере материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Военный суд установил, что Отаханов не позднее 23 июня 2023 года с 00:04 по 04:05, находясь по месту своего проживания в Петербурге, разместил на созданном и администрируемом им в мессенджере канале „Шахид“ текстовый материал, содержащий призывы к мусульманам к осуществлению террористической деятельности. <...> Он же, не позднее 30 октября 2023 года с 00:35 по 03:43 в том же канале разместил текстовый материал, содержащий призывы к мусульманам к осуществлению экстремистской деятельности (насильственных действий) в отношении евреев», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Судебное разбирательство выявило, что в одном из своих сообщений Отаханов призывал мусульман к террористическим действиям, а также использовал откровенно антисемитские высказывания. В частности, его публикация, начинавшаяся с фразы «Для того чтобы резать евреев…», вызвала широкий общественный резонанс и осуждение.
Несмотря на то, что обвиняемый признал свою вину, он отказался давать показания, что могло повлиять на решение суда. Военный суд, учитывая характер преступления и его потенциальную опасность для общества, вынес строгий приговор, который также включает трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.
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