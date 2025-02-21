Одному из самых молодых командиров Черноморского флота присвоили звание адмирала

Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом
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Владимир Путин присвоил звание адмирала Сергею Пинчуку
Владимир Путин присвоил звание адмирала Сергею Пинчуку Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Он, родившийся в 1971 году, стал одним из самых молодых командующих флотом. Младше него только Игорь Осипов, 1973 года рождения, который также имеет звание адмирала. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. 

«Присвоить воинское звание военнослужащим ВС РФ... адмирала... Пинчуку Сергею Михайловичу», — следует из документа. Помимо него различные звания получили еще около 50 человек. Пинчук оказался среди них единственным, кому присвоили звание адмирала. 

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Он, родившийся в 1971 году, стал одним из самых молодых командующих флотом. Младше него только Игорь Осипов, 1973 года рождения, который также имеет звание адмирала. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.  «Присвоить воинское звание военнослужащим ВС РФ... адмирала... Пинчуку Сергею Михайловичу», — следует из документа. Помимо него различные звания получили еще около 50 человек. Пинчук оказался среди них единственным, кому присвоили звание адмирала. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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