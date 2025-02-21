Скончался основатель одного из самых популярных радио в стране

Скончался Андрей Михайлов, известный как основатель и долголетний программный директор популярной радиостанции «Дорожное радио». Об этом сообщила пресс-служба «Европейской медиагруппы», под чьим управлением находится радиостанция. На момент смерти ему было 54 года. «Дорожное радио» — входит в топ-2 радиостанций в России по еженедельной аудитории.
«Андрей Михайлов почти 30 лет посвятил работе в радиоиндустрии, его вклад в развитие отечественного радиовещания трудно переоценить. Под его руководством „Дорожное радио“ стало лидером не только в Санкт-Петербурге, но и на всероссийском уровне', — отмечается в сообщении пресс-службы в telegram-канале.
Кроме создания и управления «Дорожным радио», Михайлов также активно участвовал в жизни проекта как консультант после ухода с поста программного директора в 2023 году. Его профессиональный путь в медиа начался еще в конце 90-х, когда он работал ведущим на «Эльдорадио».
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