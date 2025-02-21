Путин пошутил про российские бананы

Путин пошутил про дорогое выращивание бананов в России
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Путин в шутку заявил о перспективе выращивания бананов в РФ на фоне возвращения иностранных компаний
Путин в шутку заявил о перспективе выращивания бананов в РФ на фоне возвращения иностранных компаний Фото:

Президент РФ Владимир Путин пошутил про выращивание в России бананов, говоря о возможностях отечественного рынка сельского хозяйства. Он подчеркнул, что местные аграрии готовы даже выращивать бананы ради сохранения конкурентных преимуществ перед иностранными производителями, в случае их возвращения в РФ.

«Также как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводитель нас упрашивает, только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделали. Ну, кроме бананов, конечно, ну и и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему нам», — заявил Путин на форуме будущих технологий. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин пошутил про выращивание в России бананов, говоря о возможностях отечественного рынка сельского хозяйства. Он подчеркнул, что местные аграрии готовы даже выращивать бананы ради сохранения конкурентных преимуществ перед иностранными производителями, в случае их возвращения в РФ. «Также как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводитель нас упрашивает, только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделали. Ну, кроме бананов, конечно, ну и и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему нам», — заявил Путин на форуме будущих технологий. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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