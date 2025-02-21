В Петербурге житель обстрелял квартиру соседей из-за шума во время ремонта

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По завершении ремонтных работ, хозяйка квартиры обнаружила следы пуль на окне детской комнаты (архивное фото)
По завершении ремонтных работ, хозяйка квартиры обнаружила следы пуль на окне детской комнаты (архивное фото) Фото:

На улице Белышева в Петербурге из пневматического оружия было произведено несколько выстрелов в окно одной из квартир. Целью атаки, предположительно, стало недовольство одного из жителей дома шумом от проводимого ремонта в соседней квартире. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«На месте происшествия сотрудниками полиции установлено, что квартира пострадавшей расположена на 15 этаже, вероятно, неизвестный стрелял из пневматического пистолета с левой стороны, с лестничного балкона соседней парадной», — сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Согласно сообщениям из домового чата, один из соседей выражал свое возмущение по поводу шума, который создавался во время ремонтных работ. Обсуждение быстро переросло в угрозы, где мужчина заявил о намерении «разобраться» с хозяевами шумной квартиры. До этого, жители уже пытались выразить свое недовольство, стуча в стены и даже сбивая кодовый замок на этаже.

По завершении ремонтных работ, хозяйка квартиры обнаружила следы пуль на окне детской комнаты. Женщина немедленно обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

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На улице Белышева в Петербурге из пневматического оружия было произведено несколько выстрелов в окно одной из квартир. Целью атаки, предположительно, стало недовольство одного из жителей дома шумом от проводимого ремонта в соседней квартире. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «На месте происшествия сотрудниками полиции установлено, что квартира пострадавшей расположена на 15 этаже, вероятно, неизвестный стрелял из пневматического пистолета с левой стороны, с лестничного балкона соседней парадной», — сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Согласно сообщениям из домового чата, один из соседей выражал свое возмущение по поводу шума, который создавался во время ремонтных работ. Обсуждение быстро переросло в угрозы, где мужчина заявил о намерении «разобраться» с хозяевами шумной квартиры. До этого, жители уже пытались выразить свое недовольство, стуча в стены и даже сбивая кодовый замок на этаже. По завершении ремонтных работ, хозяйка квартиры обнаружила следы пуль на окне детской комнаты. Женщина немедленно обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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