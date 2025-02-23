В Европе собирают экстренный саммит по Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал проведение внеочередного саммита Евросоюза. Он состоится 6 марта и будет посвящен урегулированию ситуации на Украине и укреплению безопасности Европы.
«Я принял решение созвать 6 марта специальный Евросовет. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности. В ходе консультаций с европейскими лидерами я услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: укрепление европейской обороны и решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины», — заявил Кошта. Об этом он написал в сети X.
Кошта подчеркнул, что до саммита будет тесно сотрудничать с Еврокомиссией и государствами-членами. Так он намерен обеспечить возможность принятия конкретных и эффективных решений в интересах долгосрочной безопасности Украины и устойчивости европейской региональной обороны.
Ранее в ЕС дали понять, что совет продолжит военную поддержку Украины. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о непоколебимой поддержке Европейским Союзом сотрудничества с Соединенными Штатами в целях восстановления стабильности на Украине, придерживаясь обязательств по обеспечению безопасности.
Сейчас в Европе ищут способы изъять замороженные активы ЦБ РФ. Там рассматривают возможность использования российских средств для восстановления Украины после завершения спецоперации.
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