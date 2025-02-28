ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки

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ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотеки
ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотеки Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ряд мер для упрощения процесса рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров на встрече с руководством Банка России. 

«По мнению службы, реализация предлагаемых инициатив позволит исключить возможность для первоначального кредитора затягивать сроки предоставления необходимых документов заемщику и увеличивать таким образом его расходы», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС. Основная цель предложенных изменений — ускорить и упростить процедуру рефинансирования.

Кроме того, Андрей Кашеваров отметил увеличение количества жалоб на кредитные организации по вопросам законодательства о рекламе. В связи с этим ФАС также предлагает ввести штрафы для банков за незаконную рекламу, что может повысить ответственность кредитных организаций и защитить права потребителей. 

Федеральная антимонопольная служба России предложила внести изменения в законодательство, которые позволят расширить список кредитных учреждений, уполномоченных осуществлять выплату пенсий и социальных пособий. В случае принятия данных изменений, российские граждане получат право самостоятельно выбирать банк для получения данных выплат, что обеспечит более широкие возможности для выбора и повысит конкуренцию среди финансовых институтов.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ряд мер для упрощения процесса рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров на встрече с руководством Банка России.  «По мнению службы, реализация предлагаемых инициатив позволит исключить возможность для первоначального кредитора затягивать сроки предоставления необходимых документов заемщику и увеличивать таким образом его расходы», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС. Основная цель предложенных изменений — ускорить и упростить процедуру рефинансирования. Кроме того, Андрей Кашеваров отметил увеличение количества жалоб на кредитные организации по вопросам законодательства о рекламе. В связи с этим ФАС также предлагает ввести штрафы для банков за незаконную рекламу, что может повысить ответственность кредитных организаций и защитить права потребителей.  Федеральная антимонопольная служба России предложила внести изменения в законодательство, которые позволят расширить список кредитных учреждений, уполномоченных осуществлять выплату пенсий и социальных пособий. В случае принятия данных изменений, российские граждане получат право самостоятельно выбирать банк для получения данных выплат, что обеспечит более широкие возможности для выбора и повысит конкуренцию среди финансовых институтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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