Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать вознаграждение за наставничество

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За обучение менее опытных сотрудников теперь должны доплачивать
За обучение менее опытных сотрудников теперь должны доплачивать Фото:

Платить сотрудникам вознаграждение за наставничество — такая обязанность возникла у работодателей с 1 марта 2025 года. Об особенностях нововведения рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — пояснил Адамс.

Изменения в оплате труда наставников в организациях происходят на фоне общенациональной тенденции повышения заработных плат в бюджетной сфере, начавшейся с 2025 года. В частности, зарплаты педагогов, медработников и других сотрудников социальных служб были увеличены на 13,2% в рамках госполитики по индексации доходов.

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Платить сотрудникам вознаграждение за наставничество — такая обязанность возникла у работодателей с 1 марта 2025 года. Об особенностях нововведения рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. «С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — пояснил Адамс. Изменения в оплате труда наставников в организациях происходят на фоне общенациональной тенденции повышения заработных плат в бюджетной сфере, начавшейся с 2025 года. В частности, зарплаты педагогов, медработников и других сотрудников социальных служб были увеличены на 13,2% в рамках госполитики по индексации доходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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