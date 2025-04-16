Под Петербургом учитель разбил о голову шестиклассника мобильный телефон

В Пушкине под Петербургом учитель математики разбил о голову шестиклассника мобильный телефон. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Вечером 16 апреля родители привели в круглосуточный травмпункт 13-летнего сына, шестиклассника школы на Красносельском шоссе. Медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга под вопросом, ушиб мягких тканей теменной области», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Подросток был отпущен после оказания медицинской помощи.
Согласно заявлениям шестиклассника, инцидент произошел во время урока математики. Учитель, 63-летний бывший военный офицер и преподаватель, использовал мобильный телефон ученика, чтобы ударить его по голове. Учитель до 2007 года преподавал в военном учебном заведении, а с 2016 года занимался преподаванием предметов ОБЖ и математики в школе.
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