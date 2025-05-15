Зеленский признал наступление ВС РФ по всем направлениям

Российская армия уже в течение нескольких месяцев ведет наступления на позиции ВСУ на всех направлениях фронта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Свои наступательные действия они начали по всем направлениям. <...> Они находятся уже в постоянном наступлении, и это уже происходит несколько месяцев», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Прямая трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины.
Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ начали наступление в Сумской области Украины на новом направлении. По их данным, подразделения армии России пересекли госграницу в районе населенного пункта Миропольское. Крое того, сегодня российские войска освободили Новоалександровку и Торское в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, это открывает ВС РФ путь для продвижения к границам Днепропетровской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.