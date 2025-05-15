Зеленский признал наступление ВС РФ по всем направлениям

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Зеленский рассказал о масштабном наступлении ВС РФ на фронте
Зеленский рассказал о масштабном наступлении ВС РФ на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уже в течение нескольких месяцев ведет наступления на позиции ВСУ на всех направлениях фронта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

 «Свои наступательные действия они начали по всем направлениям. <...> Они находятся уже в постоянном наступлении, и это уже происходит несколько месяцев», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Прямая трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. 

Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ начали наступление в Сумской области Украины на новом направлении. По их данным, подразделения армии России пересекли госграницу в районе населенного пункта Миропольское. Крое того, сегодня российские войска освободили Новоалександровку и Торское в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, это открывает ВС РФ путь для продвижения к границам Днепропетровской области.

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Российская армия уже в течение нескольких месяцев ведет наступления на позиции ВСУ на всех направлениях фронта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  «Свои наступательные действия они начали по всем направлениям. <...> Они находятся уже в постоянном наступлении, и это уже происходит несколько месяцев», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Прямая трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины.  Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ начали наступление в Сумской области Украины на новом направлении. По их данным, подразделения армии России пересекли госграницу в районе населенного пункта Миропольское. Крое того, сегодня российские войска освободили Новоалександровку и Торское в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, это открывает ВС РФ путь для продвижения к границам Днепропетровской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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