08 августа 2025

В Воронеже депутата облдумы арестовали за взятку чиновнику управы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата воронежской думы заключили под стражу
Депутата воронежской думы заключили под стражу Фото:

Депутат Воронежской областной думы и председатель совета директоров группы компаний «Русский Аппетит» Андрей Прытыкин арестован по подозрению в даче взятки бывшему руководителю управы Коминтерновского района города Юрию Бавыкину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Он [Прытыкин] является фигурантом уголовного дела по даче взятки Бавыкину. Вчера определили в СИЗО», — уточнили силовики. Их слова передает ТАСС.

По данным следствия, Бавыкин и Васькова в период избирательной кампании 2020 года предлагали кандидатам в депутаты Воронежской городской и областной дум обеспечить им не менее половины голосов избирателей. За обещание договориться с председателями участковых избирательных комиссий и изъять бюллетени, отданные за конкурентов, чиновники получали от 250 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В декабре 2024 года Ленинский районный суд Воронежа приговорил Бавыкина к 10 годам колонии, а Васькову — к 5 годам заключения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Воронежской областной думы и председатель совета директоров группы компаний «Русский Аппетит» Андрей Прытыкин арестован по подозрению в даче взятки бывшему руководителю управы Коминтерновского района города Юрию Бавыкину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Он [Прытыкин] является фигурантом уголовного дела по даче взятки Бавыкину. Вчера определили в СИЗО», — уточнили силовики. Их слова передает ТАСС. По данным следствия, Бавыкин и Васькова в период избирательной кампании 2020 года предлагали кандидатам в депутаты Воронежской городской и областной дум обеспечить им не менее половины голосов избирателей. За обещание договориться с председателями участковых избирательных комиссий и изъять бюллетени, отданные за конкурентов, чиновники получали от 250 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В декабре 2024 года Ленинский районный суд Воронежа приговорил Бавыкина к 10 годам колонии, а Васькову — к 5 годам заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...