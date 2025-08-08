08 августа 2025

Российская сборная блистает на Кубке мира по зимнему плаванию

Сборная России завоевала 20 наград за два дня Кубка мира по зимнему плаванию
Соревнования проходят в Аргентине (фото из архива)
Соревнования проходят в Аргентине (фото из архива)

Российская сборная завоевала 20 медалей, включая 13 золотых, за два дня Кубка мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. Об этом сообщают издания. Температура воды на соревнованиях составляет всего один градус выше нуля в леднике

«За два неполных дня соревнований наши спортсмены завоевали 20 медалей, 13 из которых высшей пробы», — пишет «Пятый канал». Президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов отметил, что в условиях изоляции российские спортсмены демонстрируют предельную скорость, несмотря на крайне низкую температуру воды.

По словам участников сборной, атмосфера турнира способствует высоким результатам. Аргентинские организаторы демонстрируют дружелюбное отношение к российской команде, а Русский дом в Буэнос-Айресе оказывает всестороннюю поддержку. Также спортсмены выступают под государственной символикой России — гимном, гербом и флагом.

В настоящее время соревнования временно приостановлены из-за шторма. Финальные заплывы намечены на 9 августа, и российская команда рассчитывает пополнить медальную копилку еще не менее чем 10 наградами.

