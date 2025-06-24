25 июня — Петр Солнцеворот: приметы, традиции и смысл праздника

В народе 25 июня отмечали праздник Петр Солнцеворот
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© Служба новостей «URA.RU»
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В народе 25 июня отмечали день, в который Солнце поворачивает на зиму
В народе 25 июня отмечали день, в который Солнце поворачивает на зиму Фото:

25 июня, по народному календарю, — это Петров день, или Петр Солнцеворот. Эта дата символизирует переломный момент в природном цикле: с нее, по древним представлениям, «солнце поворачивает на зиму», дни начинают убывать, а ночь — удлиняться. Праздник вобрал в себя как древние языческие обычаи, так и православные традиции, и до сих пор сохраняет значимость как в церковной, так и в народной культуре.

Память преподобного Петра Афонского

В церковном календаре 25 июня вспоминают преподобного Петра Афонского, жившего в конце VII — начале VIII века. По преданию, Петр был греческим военачальником, взятым в плен во время войны с сирийцами. Томясь в темнице, он глубоко раскаялся в своих грехах и дал обет стать монахом. Его освобождение произошло чудесным образом: во сне к нему явились святители Николай Чудотворец и Симеон Богоприимец, после чего цепи его растворились, а двери темницы распахнулись.

После этого Петр принял постриг и по велению Богородицы отправился на святую гору Афон, где в полном уединении провел 53 года, предавшись молитве и духовному подвигу. За смирение и веру он был прославлен в лике преподобных.

Солнцеворот: природный и астрономический символизм

Хотя астрономическое летнее солнцестояние обычно приходится на 20–21 июня, именно 25 июня в народе считали настоящим «поворотом на зиму». Это связано с заметным сокращением светового дня и приближением жаркой середины лета.

В народной традиции этот день сопровождался солнечными обрядами, связанными с плодородием и почитанием светила. Люди выходили на возвышенности или в поля, встречали солнце, обращались к нему с просьбами о щедром урожае. Молодежь водила хороводы и пели песни, прославляя жизнь, свет и тепло. Было строго запрещено надевать темную одежду — чтобы не привлечь беду. Если и носили, то обязательно разбавляли яркими узорами, вышивкой или цветными лентами.

Земледельческие традиции

Праздник считался последним днем, когда можно высадить капусту
Праздник считался последним днем, когда можно высадить капусту
Фото:

Петров день считался последним сроком для посадки гречихи и капусты. Существовала народная мудрость: «Кто на Петра посеет греч, тот зимой будет блины печь». Съесть много свежих капустных листьев в этот день — к богатому и сытому году.

Также 25 июня старались не переутомляться — солнце не любит чрезмерного труда в свой день. Отдых и умеренность считались лучшим способом выразить уважение к природе.

Рыболовные обычаи

Этот день был особенно важен для рыбаков. Утром мужчины отправлялись на реку, чтобы принести первый улов. Рыбу готовили на общий обед, чаще всего в виде ухи. Последнюю ложку нужно было съесть молча, загадав сокровенное желание.

На Руси знали три вида ухи:

  • Белая — из ершей, окуней, судаков, вареная с луком.
  • Черная — из голавля, леща, карпа с пряностями.
  • Красная — из осетра, севрюги или лосося с шафраном — самая праздничная.

Приметы и поверья

Считалось, что ясный день 25 июня указывал на хороший урожай в году
Считалось, что ясный день 25 июня указывал на хороший урожай в году
Фото:

На Петра Солнцеворота внимательно следили за природными знаками, стараясь угадать, каким будет остаток лета:

  • Ясный день — к хорошему урожаю и удачному покосу.
  • Если пошел дождь — будет грибная осень, а покос мокрым.
  • Роса и туман вечером — к теплой погоде.
  • Ласточки и стрижи летают высоко — к сухой и солнечной погоде, низко — к дождю.
  • Ясный Млечный путь — к ясному завтрашнему дню.
  • Много белок в садах — к дождливому году.
  • Дождевые тучи с беловатым оттенком — возможен град.

Особое поверье связано и с сновидениями: сон, приснившийся в ночь с 24 на 25 июня, исполнится в течение недели.

25 июня на Руси испокон веков считался особенным днем — Петровым, или днем Солнцеворота

По народным поверьям, именно с этой даты солнце начинало «поворачивать на зиму», а лето вступило в самую жаркую пору. Этот день — сплетение древних языческих обрядов, связанных с природными циклами, и христианской традиции, в которой вспоминается преподобный Петр Афонский. С ним связано множество обычаев: от посадки капусты и рыбалки до наблюдения за погодой и составления примет на урожай. Несмотря на то что летнее солнцестояние уже позади, именно Петров день в народном сознании стал символической границей между светом и тенью.

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25 июня, по народному календарю, — это Петров день, или Петр Солнцеворот. Эта дата символизирует переломный момент в природном цикле: с нее, по древним представлениям, «солнце поворачивает на зиму», дни начинают убывать, а ночь — удлиняться. Праздник вобрал в себя как древние языческие обычаи, так и православные традиции, и до сих пор сохраняет значимость как в церковной, так и в народной культуре. Память преподобного Петра Афонского В церковном календаре 25 июня вспоминают преподобного Петра Афонского, жившего в конце VII — начале VIII века. По преданию, Петр был греческим военачальником, взятым в плен во время войны с сирийцами. Томясь в темнице, он глубоко раскаялся в своих грехах и дал обет стать монахом. Его освобождение произошло чудесным образом: во сне к нему явились святители Николай Чудотворец и Симеон Богоприимец, после чего цепи его растворились, а двери темницы распахнулись. После этого Петр принял постриг и по велению Богородицы отправился на святую гору Афон, где в полном уединении провел 53 года, предавшись молитве и духовному подвигу. За смирение и веру он был прославлен в лике преподобных. Солнцеворот: природный и астрономический символизм Хотя астрономическое летнее солнцестояние обычно приходится на 20–21 июня, именно 25 июня в народе считали настоящим «поворотом на зиму». Это связано с заметным сокращением светового дня и приближением жаркой середины лета. В народной традиции этот день сопровождался солнечными обрядами, связанными с плодородием и почитанием светила. Люди выходили на возвышенности или в поля, встречали солнце, обращались к нему с просьбами о щедром урожае. Молодежь водила хороводы и пели песни, прославляя жизнь, свет и тепло. Было строго запрещено надевать темную одежду — чтобы не привлечь беду. Если и носили, то обязательно разбавляли яркими узорами, вышивкой или цветными лентами. Земледельческие традиции Петров день считался последним сроком для посадки гречихи и капусты. Существовала народная мудрость: «Кто на Петра посеет греч, тот зимой будет блины печь». Съесть много свежих капустных листьев в этот день — к богатому и сытому году. Также 25 июня старались не переутомляться — солнце не любит чрезмерного труда в свой день. Отдых и умеренность считались лучшим способом выразить уважение к природе. Рыболовные обычаи Этот день был особенно важен для рыбаков. Утром мужчины отправлялись на реку, чтобы принести первый улов. Рыбу готовили на общий обед, чаще всего в виде ухи. Последнюю ложку нужно было съесть молча, загадав сокровенное желание. На Руси знали три вида ухи: Приметы и поверья На Петра Солнцеворота внимательно следили за природными знаками, стараясь угадать, каким будет остаток лета: Особое поверье связано и с сновидениями: сон, приснившийся в ночь с 24 на 25 июня, исполнится в течение недели. 25 июня на Руси испокон веков считался особенным днем — Петровым, или днем Солнцеворота По народным поверьям, именно с этой даты солнце начинало «поворачивать на зиму», а лето вступило в самую жаркую пору. Этот день — сплетение древних языческих обрядов, связанных с природными циклами, и христианской традиции, в которой вспоминается преподобный Петр Афонский. С ним связано множество обычаев: от посадки капусты и рыбалки до наблюдения за погодой и составления примет на урожай. Несмотря на то что летнее солнцестояние уже позади, именно Петров день в народном сознании стал символической границей между светом и тенью.
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