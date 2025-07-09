Эксперты раскрыли, чем грозят пошлины Трампа для БРИКС

Импортные пошлины на продукцию стран БРИКС, которые пригрозил ввести президент США Дональд Трамп, не станет критичной угрозой для альянса. Об этом сообщил генеральный директор ООО «ТК Компани», эксперт по сертификации Игорь Ткачук.
«Выступление Дональда Трампа с инициативой ввести пошлины на продукцию стран БРИКС стало ожидаемым шагом в условиях формирования нового геоэкономического блока <...> меры президента США направлены не только на ослабление торговли, но и на раскол внутри альянса. Угроза, безусловно, существует, но пока она не критична: БРИКС демонстрирует устойчивость и стремление к внутриальянсной координации», — рассказал Ткачук в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, шаг Вашингтона стал ожидаемым в условиях формирования нового геоэкономического блока, члены которого поддерживают дедолларизацию и переход на расчеты в национальных валютах. Ткачук уточнил, что возможное повышение пошлин приведет к росту стоимости продукции из стран БРИКС — от китайской электроники до индийских фармацевтических компонентов. Ужесточение условий импорта способно стимулировать увеличение серого импорта, поскольку компании будут искать обходные пути поставок.
При этом в России действует антиконтрафактная политика, а контроль над маркетплейсами и каналами сбыта позволяет снижать объем нелегальной продукции. Для противодействия новым схемам ввоза через третьи страны потребуется усиление таможенного контроля и более жесткая идентификация происхождения товаров, чтобы предотвратить попадание иностранной продукции под видом отечественной в российскую розницу.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением 10-процентных импортных пошлин для стран БРИКС, отметив, что новые тарифы коснутся всех государств, входящих в объединение. В Кремле подтвердили, что ознакомлены с заявлениями американского лидера о возможных ограничениях для стран, поддерживающих политику БРИКС.
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