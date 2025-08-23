Окна повреждены при нейтрализации БПЛА в ЖК «Огни Залива» в Петербурге

Два окна оказались повреждены при нейтрализации беспилотного летательного аппарата в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга. Никто из жителей не пострадал, капитальные конструкции здания остались целыми. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.
«Два окна были повреждены при нейтрализации беспилотника в ЖК „Огни Залива“ в Красносельском районе Петербурга. Никто не пострадал, капитальные конструкции фасада здания не повреждены, а за разбитые окна власти выплатят компенсацию», — сообщил Разумишкин в своем telegram-канале. Дополнительно он отметил, что компенсацию за ущерб предоставят пострадавшим жителям.
Ранее о нейтрализации беспилотника в Красносельском районе сообщал губернатор Александр Беглов, отметив, что пострадавших нет. До этого подобный инцидент произошел в Пушкинском районе Петербурга, где беспилотник был обезврежен на безопасном расстоянии от жилых домов, и повреждений зафиксировано не было. Власти города продолжают принимать меры по обеспечению безопасности жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.