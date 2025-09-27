Россия не снимала вопрос о демилитаризации Украины

По мнению Мирошника, Украина должна быть лишена возможности физически вести войну
По мнению Мирошника, Украина должна быть лишена возможности физически вести войну

Россия на всех этапах переговорного процесса не снимала с повестки вопрос о демилитаризации Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну», — сказал Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник выступая на дискуссии «Преступления киевского режима», которая прошла в рамках фестиваля доккино «RT.Док: Время наших героев» в Минске, добавил, что текущие переговоры сосредоточены на вопросах урегулирования. По его словам, Россия занимает в этих обсуждениях четкую и однозначную позицию: для сохранения жизней есть возможность прийти к соответствующим договоренностям. Он также подчеркнул, что нынешний режим не должен оставаться у власти в стране, поскольку является дестабилизирующим и опасным.

