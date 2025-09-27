Россия на всех этапах переговорного процесса не снимала с повестки вопрос о демилитаризации Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Мы не снимали вопрос о демилитаризации Украины. Она должна быть лишена возможности физически вести войну», — сказал Мирошник. Его слова приводит РИА Новости.
Мирошник выступая на дискуссии «Преступления киевского режима», которая прошла в рамках фестиваля доккино «RT.Док: Время наших героев» в Минске, добавил, что текущие переговоры сосредоточены на вопросах урегулирования. По его словам, Россия занимает в этих обсуждениях четкую и однозначную позицию: для сохранения жизней есть возможность прийти к соответствующим договоренностям. Он также подчеркнул, что нынешний режим не должен оставаться у власти в стране, поскольку является дестабилизирующим и опасным.
