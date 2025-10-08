Из России выдворили 4,5 тысяч иностранцев с опасными инфекциями

Около 4,5 тысячи иностранных граждан с опасными для окружающих заболеваниями выдворили из России за первые девять месяцев этого года. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник.
«Выявили порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания», — сказал Дудник. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что все они пытались получить разрешительные документы для проживания в стране, но в итоге были выдворены из России.
Кроме того, за этот же период сотрудники ведомства обнаружили более 1,6 тысячи иностранцев с признаками употребления наркотиков — их также депортировали. Также, по данным МВД, свыше 150 мигрантов уехали из России после смены установочных данных, а около 240 иностранцев, находившихся в розыске, были задержаны.
Ранее стало известно, что судебные приставы России за восемь месяцев 2025 года выдворили из страны около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдворено около 55 тысяч. В ФССП сообщали, что мероприятия по выдворению касаются тех, кто получил административные наказания.
Всего за 2024 год из России выдворили 88 тысяч нелегальных мигрантов. С 1 января по 10 сентября 2025 года действовал указ президента, позволяющий нерегулярным мигрантам урегулировать статус. С 11 сентября начались меры по ограничению прав для тех, кто не воспользовался этой возможностью, включая запрет на въезд в РФ.
