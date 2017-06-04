«Это закрытое шоу»: теперь побоище устроил Алтушкин-младший

13:54 04 июня 2017 0

Спортивное шоу в "Карасьеозерском-2" было только для своих Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Закрытое мероприятие Александра Алтушкина вызвало ажиотаж в элитном «Карасьеозерском-2». Автомобили собравшихся не вместила парковка, и вереница машин выстроилась почти до Пермского тракта. Закрытое мероприятие — это турнир «Fair Fight Promotion» — группы созданной Николаем Клименко и Александром Алтушкиным, сыном владельца «Русской медной компании». FFP — параллельный проект «РМК» по поддержке и продвижению единоборств, наравне с куда более раскрученной «RCC Boxing Promotions».

Формат вечеринки — зрелищные единоборства Фото: Алексей Колчин © URA.RU

«Fair Fight Promotion» устраивают свои турниры в Екатеринбурге на протяжении двух лет и до сих пор остаются известными исключительно в среде спортсменов-единоборцев. Впрочем, таковых на Урале всегда было в избытке. Да и в самой «Fair Fight» подчеркивают, что пока не стремились выйти на коммерческий уровень, ограничиваясь проведением шоу «для своих» и поддержке начинающих бойцов. Благо, тесные связи с РМК обеспечивают группу необходимым минимумом, достаточным, как показал нынешний турнир, и для поддержания зрительского интереса.

III турнир «Честный бой» от «Fair Fight Promotion» традиционно прошел в спорткомплексе «Архангел Михаил», построенным «Русской медной компанией» и ставшим уже легендарным (в его недрах проходили и соревнования по практической стрельбе — еще одному увлечению Алтушкиных, ставшим модным среди свердловской элиты). На спортивное шоу съехались около 800 человек, близких к единоборствам из Екатеринбурга и области. Причем попасть на вечеринку можно было исключительно по пригласительным, распространявшимся бесплатно «среди своих».

Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Турнир пока носит статус благотворительного спортивного мероприятия, а потому не привлекает внимания далеких от спорта VIP. Поэтому из именитых гостей на шоу были замечены только прославившийся екатеринбургский боец Иван Штырков и депутат-биатлонист Сергей Чепиков.

Куда интереснее сама тенденция инвестирования РМК в дублирующие друг друга проекты «Fair Fight Promotion» и «RCC Boxing Promotions». Однако если последний считается совместным детищем главы РМК Игоря Алтушкина и Германа Титова, то первый — Алтушкина-младшего и Николая Клименко. «RCC Boxing Promotions» устраивает турниры звезд мирового масштаба: Сергея Ковалева, Айзека Чилембы, Антонио Сильва и Джефа Монсона. «Fair Fight Promotion» дает площадку для выступлений начинающих спортсменов. На нынешнем турнире они собрали 26 бойцов с просторов от Москвы до Новосибирска и Казахстана.

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Соучредитель «Fair Fight Promotion» Николай Клименко Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Прошли зрелищные, бескомпромиссные поединки. Мне кажется публика довольна. Это наш третий турнир. С каждый разом мы получаем новый опыт. Нам получается приглашать все более именитых спортсменов. В этот раз участвовали мастера спорта международного класса, победители чемпионатов и кубков России. Если сравнивать с нашим первым турниром, то тогда бойцы были местные. В этот раз, мы смогли пригласить 10 спортсменов из различных регионов России, — рассказал «URA.RU» Николай Клименко.

— Что за формат вы выбрали: шоу некоммерческое, бои — по своим правилам «Fair Fight»?

— Нас проект полностью дотационный. Задача не заработать денег, а дать возможность молодым перспективным ребятам показать все свои возможности на ринге. Мы считаем, что в первую очередь должны зарабатывать спортсмены, тренеры, менеджеры, судьи, обслуживающий персонал. Мы — как промоутерская компания зарабатываем в самый последний момент. Билеты на это мероприятие раздавались совершенно бесплатно людям, которые заинтересованы в этих боях.

— Сегодня многие зрители сравнивали вас с «RCC Boxing Promotions». Гадали зачем одному инвестору поддерживать два похожих проекта.

Турнир проводился по правилам ММА и «Fair Fight» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— У нас разные форматы. Мы занимаемся популяризацией ударных видов единоборств, боев в стойке. По нашим правилам «Fair Fight» — бои проходят только в стойке. Как правило это более зрелищно и бои получаются динамичными. Сама формула поединка — три раунда по три минуты заставляет людей смотреть поединок и позволяет им максимально почувствовать эмоции боев. Когда же мы смотрим бокс — 10 раундов могут сделать поединок не таким зрелищным, эмоциональным.

Мы попытались сделать синтез между кикбоксингом и тайским боксом. Правила чрезвычайно похожи на правила К-1, японского известного промоушна. Такими боями мы объединяем различных спортсменов. У нас могут выступать кикбоксеры и тайбоксеры.

— Можете раскрыть бюджет сегодняшнего мероприятия?

— Мы все проводили за собственные средства. У нас два учредителя: Александр Игоревич Алтушкин и я. Также нам помогала «Русская медная компания». Все мероприятие обошлось в сумму около 2 млн рублей.

— В будущем вы планируете выходить на уровень «RCC Boxing Promotions»?

Женские бои всегда вызывают особый интерес у зрителей Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Планы у нас есть. Мы молодой промоушн. Все должно быть постепенно. У нас в год планируется проведение 4 мероприятий. Мы становимся все лучше, получаем определенный опыт. Дальше будем выходить на более интересные спортивные комплексы, которые сможет посещать большая аудитория.

Что касается «RCC Boxing Promotions» мы не конкуренты. У них свой формат, у нас свой.

— На коммерческую основу вы когда планируете выйти?

— Сейчас трудно сказать. Проект должен окупаться. В данный момент мы все тратим, все в минус. Конечно я надеюсь что мы будем зарабатывать.