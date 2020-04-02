Главы регионов получат новые полномочия по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов предпринять меры по борьбе с распространяем коронавируса в нерабочие дни с 4 по 30 апреля. В частности, обеспечить закрытие ряда организаций, а также установить особый порядок передвижения граждан и транспорта, следует из указа главы государства.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мер», — говорится в
Губернаторам предстоит:
- определить территории, на которых будет введен особый режим,
- приостановить работу организаций и индивидуальных предприятий, за исключением магазинов, аптек, банков, предприятий, обеспечивающих население товарами первой необходимости, организаций, действующих в условиях ЧС, осуществляющих ремонтные работы,
- установить особый порядок передвижения жителей и транспорта, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
В ходе обращения к нации 2 апреля в связи с распространением коронавируса в стране Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца — по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты. Он также отметил, что жесткость ограничений на отдельных территориях должна зависеть от эпидемиологической ситуации, главам регионов будет предоставлены необходимые полномочия для определения режима для борьбы с COVID-19, передает RT.
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