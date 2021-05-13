Путин запустил новое соревнование губернаторов

Владимир Путин вновь встречается с губернаторами в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин возобновил практику регулярных очных встреч с губернаторами. За последние три дня президент успел переговорить в Кремле с главами Красноярского края и Омской области Александром Уссом и Александром Бурковым. Важно, что обе встречи не были связаны с выборами: на них обсуждались вопросы развития регионов. Эксперты отмечают, что после коронавирусной паузы губернаторы выстроятся в очередь на аудиенцию к главе государства, чтобы решить накопившиеся проблемы.

12 мая Владимир Путин обсудил в Кремле с омским губернатором Бурковым вопросы развития инфраструктуры в регионе. В частности, речь шла о строительстве дорог, детсадов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов. Днем ранее на аудиенцию к главе государства попал руководитель Красноярского края Александр Усс. И вновь речь шла не о политике — обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе, прививочную кампанию и инвестиционные проекты.

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал Владимиру Путину о развитии региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как отмечает источник URA.RU, это показывает, что Путин вернулся к практике регулярных встреч с губернаторами по несвязанным с выборами темам. «Путин и ранее был доступен для губернаторов, но возникла пауза — сначала из-за коронавируса, затем из-за „губернаторопада“ [7-9 апреля в отставку ушли главы Тыва Шолбан Кара-оол, Ульяновской области Сергей Морозов, Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров]. Сейчас Путин снова дал понять, что можно попасть к нему на встречу не по предвыборным мотивам, а для решения проблем регионов», — отметил собеседник.

С начала года и до мая Путин провел только шесть встреч с главами субъектов РФ. Причем, две из них были традиционными аудиенциями губернаторов, которых ждут выборы: Михаил Дегтярев (Хабаровский край) и Алексей Русских (Ульяновская область). Во время рабочих поездок в апреле Путин по обычаю встречался с хозяевами регионов: губернаторами Саратовской области Валерием Радаевым и Санкт-Петербурга Александром Бегловым. А в Кремле и по повестке, не связанной с выборами, президент принял только глав Московской области Андрея Воробьева и Новгородской области Андрея Никитина.

Хабаровский врио Михаил Дегтярев готовится к выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов отметил, что наметившаяся тенденция встреч президента с губернаторами свидетельствует о возвращении государственного управления в обычный режим работы. Кроме того, очные встречи Путина с главами субъектов в Кремле важны для поддержания внутренних настроений в стране, ведь они демонстрируют, что борьба с пандемией идет успешно. «Мы знаем, что президент сделал прививку и, очевидно, врачи пришли к выводу, что для него безопасно встречаться в очном формате», — отметил Баширов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что такие встречи чрезвычайно важны для губернаторов. «Если глава субъекта встречается с первым лицом, то это демонстрация определенной ресурсности и признание качества работы губернатора», — объясняет он.

Врачи разрешили Путину встречаться с губернаторами после прививки, считают политологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперты считают, что теперь между губернаторами начнется гонка за встречу с Путиным. По словам бывшего сотрудника администрации президента, политолога Дмитрия Журавлева, у глав субъектов накопились вопросы для того, чтобы повидаться с главой государства. «Во-первых, губернаторам нужно отчитаться перед президентом, потому что президент снимает их с должности и назначает. Во-вторых, губернаторам надо много чего попросить у президента. У нас традиция такая: к главному начальнику попал — чего-нибудь попроси, а поскольку региональные бюджеты таковы, что без федеральной помощи там делать нечего, то это не просьба, а объективная необходимость», — добавил Журавлев.

Политолог делает прогноз, что в ближайшее время президент может встретиться с главами субъектов, граничащих с иностранными государствами — прежде всего речь идет о губернаторах Крыма, Севастополя и Калининградской области. Это может быть связано с осложнившейся международной обстановкой.