В России усилили контроль за строительством школ и садиков

«Единая Россия» усилит контроль за сроками сдачи новых школ и садиков, сообщил секретарь Генсовета партии, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев на заседании федерального штаба по реализации президентской программы строительства и капремонта школ, колледжей и детсадов. Эксперты объяснили URA.RU, что власти и партия дали регионам сигнал об ужесточении личной ответственности чиновников и подрядчиков за срыв сроков обновления социальной инфраструктуры.
Регионы вызвали на «ковер»
В совещании на площадки «Единой России» участвовали региональные чиновники, отвечающие за образование и строительство. Они подключились к обсуждению по видеосвязи и готовы были в любой момент ответить на вопросы спикеров: Владимира Якушева и министра просвещения России Сергея Кравцова.
Владимир Якушев сообщил, что в ближайшие три года по народной программе «Единой России» капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов. Работы запланированы не только в 1277 школах, но и впервые — в 142 детсадах и 77 колледжах.
«По итогам предыдущего штаба все получили «дорожную карту» от Минпросвещения с конкретными сроками проведения работ. Прошу зафиксировать две контрольные даты. 10 февраля — срок, до которого должны были запущены все конкурсные процедуры. И 20 марта — финальный срок заключения контрактов.
Будем строго контролировать соблюдение этих графиков, потому что у нас есть регионы, которые уже нарушили сроки по запуску конкурсных процедур. Опыт подсказывает, что это может привести и к срыву сроков заключения контрактов», — сказал он.
Поделили по цветам
В обсуждении выяснилось, далеко не все регионы активно занимаются строительством и ремонтом школ и садиков, даже при наличии денег. «Реализация проекта показала: качество работы управленческих команд не всегда зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов», — подчеркнул Владимир Якушев.
Всех присутствующих руководителей от регионов секретарь Генсовета поделил на три группы: «зеленые» — передовики, «желтые» — с замечаниями, и «красные» — отстающие. В числе лидеров, полностью выполнивших взятые на себя обязательства, Владимир Якушев назвал Московскую область, Санкт-Петербург, Москву, Севастополь, Чеченскую Республику, Республику Татарстан, Ингушетию, Мордовию, Алтай, Саратовскую, Воронежскую, Ярославскую, Пензенскую, Тверскую, Тульскую, Мурманскую, Смоленскую, Тюменскую области, Луганскую Народную Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В «желтой» зоне оказались 38 регионов — они выполнили обязательства, но есть согласованные переносы на 2025 год. Некомфортно чувствовали себя на совещании представители «красного» сектора — в числе тех, кто не сдал вовремя свои объекты и при этом официально не перенес их на 2025 год, оказались Кировская, Челябинская, Кемеровская, Томская, Новосибирская области, Хабаровский край и Карачаево-Черкесская Республика.
Кировчане ответили за сроки
В Кировской области до сих пор не сдали восемь школ из 10. Главе минстроя Кировской области Михаилу Скокову пришлось в прямом эфире отвечать на вопрос: почему сорваны сроки?
Министр просвещения Сергей Кравцов предложил депутатам разобраться в ситуации на месте, навестив регион. А также попросил подключиться к проблемам Кировского образования координатора федерального партийного проекта «Новая школа» Алену Аршинову.
Кравцов предложил организовать над регионами «красной» зоны кураторство успешных регионов «зеленого» сектора, чтобы не допустить новых переносов сроков. По его словам, из бюджета у регионов, которые в 2025 году сорвут сроки, вычтут деньги на следующий год — их придется компенсировать из региональных бюджетов.
Отстающих накажут рублем
Заявления о том, что федеральные средства для капремонта школ будут выделяться тем, кто эффективно и своевременно их расходует, следует расценивать как сигнал к усилению личной ответственности чиновников и подрядчиков, считают эксперты URA.RU. Речь идет не только о сфере образования, но и о всех отраслях, пояснила политолог и эксперт Экспертного института социальных исследований Наталья Линдигрин.
«Единая Россия» традиционно выступает партнером и куратором ключевых федеральных проектов, отслеживает, чтобы работа чиновников приносила пользу. Сейчас взаимодействие по этому вектору нарастает, это связано со сменой партийного руководства. Пришел новый секретарь Генсовета партии, который много лет отработал на постах первого руководителя, имеет большой опыт и понимает, как выстраивать эффективную работу.
Сейчас он усиливает позиции «Единой России» как куратора от общества, чтобы с помощью диалога на федеральном уровне не допустить торможения важных экономических процессов в регионах», — сказала эксперт.
Решение проблемных ситуаций с помощью партийных ресурсов — проверенный и работающий инструмент, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Россия сегодня укрепляет положение по многим позициям: дипломатическим, военным, политическим и экономическим, социальным, власти усиливают контроль за всеми отраслями и расходами, — говорит он. — К этому контролю подключают всех, кого возможно. А партийный ресурс в нашей стране исторически силен. В Советском союзе при жесточайшем партийном контроле были реализованы самые знаковые проекты», — резюмировал политолог.
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