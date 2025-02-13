Интрига с новгородским губернатором тянется к цене в 2 трлн

Оставшаяся шесть дней назад без губернатора Новгородская область стала местом противостояния самых влиятельных элитных групп страны. По словам федеральных инсайдеров агентства, бедный регион теперь интересен тем, что там будет освоена значительная часть из 2 трлн рублей, запланированных на скоростную железнодорожную магистраль Москва-Петербург. Для их контроля подбирается определенный кандидат. При этом шансы врио растут и тают одновременно. Ему в соперники прочат питерца.
В результате перестановок в Минтрансе и Роскосмосе, 7 февраля экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин перешел на федеральную должность. Он стал заместителем министра транспорта. Ранее это место занимал Дмитрий Баканов, который 6 февраля назначен гендиректором Роскосмоса. Как ранее сообщало агентство, Андрей Никитин еще с начала своего губернаторства рассматривался на федеральную должность, которую должен был получить при протекции нынешнего министра обороны Андрея Белоусова. Цепь отставок в Роскосмосе ускорила перевод Никитина.
По словам источника агентства, близкого к политическому истеблишменту, аппаратная многоходовка еще продолжается. В результате ее Никитин может возглавить министерство, воспользовавшись ослаблением главы Минтранса Романа Старовойта. Шаткость его положения началась после прорыва ВСУ в Курской области, которую Старовойт возглавлял до мая 2024 года.
«Противник вошел в Курскую область, и это вскрыло миллиардные хищения при строительстве укреплений в Судже и других населенных пунктах. Губернатором в это время был уже Алексей Смирнов, и на этом хотели „выехать“. Однако допрашиваемые свидетели и подрядчики стали намекать, что началось все еще до прихода Смирнова. Это подорвало доверие к Старовойту», — делится собеседник агентства на условиях анонимности.
Осознавая проблемы Старовойта и его патрона, Андрей Белоусов завел в Минтранс Никитина. По мнению директора кампании «Маркком» Сергея Маркелова, он может стать министром уже к лету или осени.
«Старовойт получил должность в Минтрансе преждевременно. Я жду, что к лету или к осени перезагрузка продолжится, и Старовойт может сменить место работы. Никитину же, фактически, предложили возглавить министерство через прогрев в должности заместителя», — комментирует агентству Маркелов.
Интерес к региону теперь приписывают братьям Ковальчукам. Согласно исследованиям руководителя коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, они — одна из самых влиятельных групп с точки зрения лоббизма губернаторов. Их протеже регулярно занимают лидирующие места в рейтинге по количеству встреч с первыми лицами страны.
В мае 2024 года группа Ковальчуков усилилась, пролоббировав на пост вице-премьера правительства, курирующего транспорт, Виталия Савельева. Ранее этот функционал лежал на зампреде Марате Хуснуллине, который замкнул на себя триллионные финансовые потоки: помимо транспорта он курировал и строительство, и ЖКХ, и региональное развитие.
Для Ковальчуков важен проект высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая будет проходить через регион. Общая стоимость трассы составит порядка 2 трлн рублей, и немалая часть этих средств осядет в Новгородской области.
Гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов считает, что в случае, если Ковальчуки действительно намерены получить влияние над регионом, их шансы достаточно высоки. «Путин доверяет Ковальчукам. Ему важно, чтобы олигархи вкладывались в развитие страны, давали деньги на большие проекты. И Ковальчуки, в отличие от многих других миллиардеров, делают все правильно: нужно что-то передать или купить? — все сделаем. Думаю, их комбинация может сработать», — комментирует эксперт.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уточняет: «Сегодня я не наблюдаю очень острой борьбы за регион».
По версиям нескольких источников агентства, Ковальчуки могут поддерживать действующего и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова. Есть даже предположения, что он мог быть понять им, так как в прошлом работал на федеральных должностях в сфере управления дорожным хозяйством. Подтверждений этой версии агентство не нашло.
По мнению директора по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, федеральный бэкграунд Дронова может легализовать его как нового губернатора Новгородской области. «Поскольку врио еще не назначен, вопрос, вероятно, еще согласуется на федеральном уровне и такое назначение может получить как управленец, уже работающий в регионе, так и кто-то из сторонних кадров. Можно вспомнить, что и Андрей Никитин, и его предшественник на посту новгородского губернатора Сергей Митин пришли на эту должность после работы в федеральных органах власти. Впрочем, ныне работающий в статусе и.о. губернатора по должности Александр Дронов до прихода в исполнительную власть Новгородской области в 2017 году также получил опыт работы в федеральных структурах.
По мнению другого источника, новым губернатором может быть совершенно неожиданный кандидат, начиная от депутата Санкт-Петербургского заксобрания, заканчивая правительственным чиновником. В Питере работает много талантливых людей, которых нужно распределять по регионам, чтобы не зашкаливала политическая конкуренция в городе, считает он.
Как ранее сообщало URA.RU, в спорах за Новгородскую область участвуют и представители силовых ведомств, в том числе Федеральной службы охраны (ФСО). Силовики выступают против назначения губернатором Александра Дронова, мотивируя это нахождением на территории региона резиденции президента. Объект ужесточает требования к потенциальному губернатору: он должен быть знаком с определенными силовыми структурами, обеспечивающими безопасность первого лица, а также проверен временем. Такую возможность дает работа на федеральной должности, а Дронов последние восемь лет живет в Новгородской области.
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