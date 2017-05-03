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03 мая 2017
Главные новости Москвы
18:17  03 мая 2017 0

У Шурыгиной начались новые проблемы из-за «Пусть говорят»

Девушка возвращается домойФото: Instagram Дианы Шурыгиной

Скандально известная изнасилованная студентка из Ульяновска Диана Шурыгина может остаться на второй год в колледже, где она в настоящий момент проходит обучение. Девушка прогуляла слишком много учебных занятий из-за участия в телепрограмме Андрея Малахова «Пусть говорят» и лечения в психиатрической клинике.

По мнению руководства учебного заведения, второй курс Шурыгиной придется освоить заново. Этот вопрос находится на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних, пишет издание «Дни.ру».

Накануне стало известно, что Диана Шурыгина завершила лечение и возвращается домой. Девушка получает профессию контролера станочных работ в профессионально-педагогическом колледже.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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