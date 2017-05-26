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26 мая 2017
15:13  26 мая 2017 1

Глава Евросовета призвал G7 оставить в силе антироссийские санкции

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
ЕС не видит повода отменять санкции против РоссииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Евросовета Дональд Туск выступил с призывом оставить в силе экономические санкции в отношении России по причине того, что Москва ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию.

С призывом Туск обратился к лидерам «большой семерки» на совете G7, пишет агентство Nation News.

Отметим, что санкции ввели США в отношении ряда российских граждан в качестве реакции на события на Украине и после «вмешательства» Москвы в американские выборы президента в 2016 году. Президент США Дональд Трамп пока не определился с собственным отношением к антироссийским санкциям.

Лев Истомин
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