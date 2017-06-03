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03 июня 2017
14:38  03 июня 2017 0

Уфологи привели доказательства того, что Луна является космическим кораблем инопланетян

Клипарт. Санкт-Петербург, луна, спутник
Уфологи утверждают, что Луна имеет искусственное происхождениеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Луна имеет искусственное происхождение и может являться космическим кораблем пришельцев. К такому выводу пришли уфологи.

Прежде всего специалисты указывают на несовпадение со временем создания спутника. Выяснилось, что Луна старше Земли примерно на 8 млн лет, между тем до этого считалось, что она образовалась в результате столкновения с Землей астероида и последовавшего отделения от планеты крупной части, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Помимо этого уфологи отмечают, что плотность спутника в несколько раз больше земной. В связи с этим бытует мнение, что внутри Луны находится пустота. Такая теория появилась на основе того, что во время спуска «Апполона-12» на космическое тело в 1969 году ученые обратили внимание, что аппарат «зазвенел».

Кроме того, специалисты считают, что Луна «чересчур стабильная». Это означает, что на нее не падали астероиды, ее орбита не менялась, а также с ней не происходило никаких других инцидентов. Поэтому многие уфологии считают, что Луна была создана искусственно, а также она может быть космическим кораблем инопланетян.

Марина Мотылева
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