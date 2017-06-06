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06 июня 2017
05 июня 2017
05:53  06 июня 2017 0

Астрономы обнаружили одну из самых горячих из известных планет

Открытый учеными газовый гигант ежесекундно теряет 10 млн тонн веществаФото: nasa.gov

Планета, температура поверхности которой выше, чем у большинства звезд, обнаружена астрономами в созвездии Лебедя. Газовый гигант KELT-9b по размерам превышает Юпитер в 2,8 раза, однако плотность планеты почти в 2 раза меньше.

Как сообщает Life, температура на поверхности газового гиганта составляет порядка 4327 градусов по Цельсию. Для сравнения, температура на поверхности Солнца составляет 5500 градусов по Цельсию. Это происходит в силу того, что KELT-9b вращается слишком близко к своей звезде KELT-9 — на расстоянии всего 0,5 астрономической единицы. Вследствие этого поверхность планеты в буквальном смысле находится в состоянии кипения.

По оценкам ученых, «самую горячую планету» ждут два варианта развития событий: либо планета испарится (ежесекундно она теряет до 10 млн тонн вещества), либо водород в самой звезде закончится раньше и тогда KELT-9 превратится в красного гиганта и поглотит планету.

Евгений Александров
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