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25 июля 2017
24 июля 2017
05:31  25 июля 2017 0

Турция не понимает, почему США обеспокоены покупкой ракет в России

Внешне С-400 отличается от своего предшественника С-300 колесной базойФото: официальный сайт Минобороны РФ

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган заявил, что ему непонятна та обеспокоенность, которую Белый дом проявляет по поводу возможных поставок из России зенитных ракетных комплексов С-400.

«Зачем быть обеспокоенным о том, откуда у нас будут С-400? — приводит слова турецкого главы „Газета.ру“ — Каждая страна принимает определенные меры для обеспечения собственной безопасности».

По словам Эрдогана «никаких причин для переживаний из-за этого нет», а «переговоры практически полностью завершились».

Ранее представители Вашингтона заявили о том, что вероятная сделка вызвала бы обеспокоенность США.

Отметим, ЗРК С-400 «Триумф» производится на предприятиях концерна ВКО «Алмаз-Антей», часть из которых расположена в Екатеринбурге.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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