Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган заявил, что ему непонятна та обеспокоенность, которую Белый дом проявляет по поводу возможных поставок из России зенитных ракетных комплексов С-400.
«Зачем быть обеспокоенным о том, откуда у нас будут С-400? — приводит слова турецкого главы „Газета.ру“ — Каждая страна принимает определенные меры для обеспечения собственной безопасности».
По словам Эрдогана «никаких причин для переживаний из-за этого нет», а «переговоры практически полностью завершились».
Ранее представители Вашингтона заявили о том, что вероятная сделка вызвала бы обеспокоенность США.
Отметим, ЗРК С-400 «Триумф» производится на предприятиях концерна ВКО «Алмаз-Антей», часть из которых расположена в Екатеринбурге.