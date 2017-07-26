22-летний пассажир авиарейса Москва-Барселона получил по лицу во время полета за нецензурные высказывания про русских людей. Удар «прилетел» после того, как дебошир решил поделиться своим мнением с остальными пассажирами.
Как сообщает телеграм-канал Mash, сначала молодой человек из Санкт-Петербурга требовал разрешить ему покурить на борту самолета. Но, получив отказ, поднялся с места и начал выкрикивать оскорбления в адрес русских. Бортпроводники не смогли успокоить пассажира, тогда на помощь пришел мужчина, который подошел и ударил дебошира по лицу.
Тогда Виталий сел на свое кресло и уснул, а в салоне раздались аплодисменты.
Ранее, напомним, гражданина России Андрея Еремина высадили из готовящегося взлетать самолета из Сиэтла в Атланту. Поводом стало обращение его соседа к сотрудникам авиакомпании Delta. Американец заявил, что Еремин «оккупант Крыма, как и другие граждане России», и отказался находиться с ним на одном борту.