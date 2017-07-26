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26 июля 2017
Главные новости Москвы
16:28  26 июля 2017 0

На рейсе Москва-Барселона произошла драка из-за оскорбления русских. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Получив по лицу, дебошир сел в кресло и уснулФото: Pixabay

22-летний пассажир авиарейса Москва-Барселона получил по лицу во время полета за нецензурные высказывания про русских людей. Удар «прилетел» после того, как дебошир решил поделиться своим мнением с остальными пассажирами.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сначала молодой человек из Санкт-Петербурга требовал разрешить ему покурить на борту самолета. Но, получив отказ, поднялся с места и начал выкрикивать оскорбления в адрес русских. Бортпроводники не смогли успокоить пассажира, тогда на помощь пришел мужчина, который подошел и ударил дебошира по лицу.

Тогда Виталий сел на свое кресло и уснул, а в салоне раздались аплодисменты.

Ранее, напомним, гражданина России Андрея Еремина высадили из готовящегося взлетать самолета из Сиэтла в Атланту. Поводом стало обращение его соседа к сотрудникам авиакомпании Delta. Американец заявил, что Еремин «оккупант Крыма, как и другие граждане России», и отказался находиться с ним на одном борту.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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