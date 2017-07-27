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27 июля 2017
26 июля 2017
09:05  27 июля 2017 0

Древние старцы предсказали России кровавую войну и возрождение православия

Виды ПГТ Пойковский, церковь, кресты, православие, птица на кресте
Многие предсказания сводились к установлению православия по всему мируФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Известные старцы в прошлом предсказывали России возрождение православия по всему миру, восстановление монархии и уничтожение Турции. СМИ собрали семь главных предсказаний разных провидцев, которые опирались не на фундаментальный анализ, а на собственные чувства, способности и веру.

В публикации «РЕН ТВ» приводит высказывания следующих старцев:

Преподобный Серафим Саровский (1825—1832 год)

Он предсказал, что к окончанию всех времен Россия станет одним «великим морем» с прочими землями и славянскими племенами. Все народы будут перед ней трепетать, а Турция и вовсе «останется за Россией».

Святитель Феофан Затворник (1890 годы)

Этот старец утверждал, что Господь наказывал и накажет Россию западом, «а нам все в толк не берется». А если Россия не одумается, был уверен Феофан Затворник, то «пошлет на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство».

Святой преподобный Серафим Вырицкий (начало XX-ого века)

Он предвидел времена, когда в мире погибнет куда больше людей, чем во времена богоборчества. Причиной того должно стать то, что «ни гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога». Святой преподобный Серафим Вырицкий говорил также, что мир спасет Россия.

Схииеромонах Аристоклий Афонский (1917—1918 год)

Старец называл время, в котором живет человечество, «предантихристовым». По его словам, над живыми начался суд Божий. «… И не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это не коснется», — предрекал Схииеромонах Аристоклий Афонский. Впрочем, он был уверен, что Россия будет спасена и поможет другим странам.

Епископ Иоанн Шанхайский (1938 год)

«Когда окончатся страдания твои, правда твоя пойдет с тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя», — предсказывал старец, обращаясь в России.

Преподобный Анатолий Оптинский (начало XX века)

В своем предсказании старец сравнивал Россию с кораблем, попавшим в шторм. «И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются», — говорилось в предсказании. Провидец добавлял, что затем произойдет чудо: «воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным».

Святитель Феофан Полтавский (1930 год)

Он утверждал, что Россия начнет новую жизнь и поразит весь мир. Святитель верил, что в стране восстановится самодержавие и царем станет достойный человек. «Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли», — предрекал он.

Паисий Святогорец, афонский старец (1990-е годы)

«Русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок станет христианами», — предсказывал Паисий Святогорец в относительно недалеких 1990-х годах.

Иосиф, афонский старец, Ватопедский монастырь (2001 год)

Он предрекал настоящую кровопролитную войну между странами, в которой покибнет около 600 миллионов человек. Поводом для нее старец называл вторжение Турции в Греции. Россия якобы придет на помощь грекам, а США постарается воспрепятствовать этому, так как не хочет «воссоединения, слияния двух православных народов». По итогам ужасного побоища, православие должно возродиться по всему миру.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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