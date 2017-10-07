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07 октября 2017
17:10  07 октября 2017 2

Глава ЛНР назвал армию ополченцев второй по силе в Европе

Плотницкий
Игорь Плотницкий считает армию ЛНР сильнее украинскойФото: Николай Сидоров © URA.RU

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий считает, что армия народной республики по силе является второй в Европе. Об этом он заявил во время празднования третьей годовщины образования Народной милиции.

Плотницкий вспомнил слова Порошенко о том, что президент считает армию Украины третьей по силе в Европе. «Если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе. Ну, а первая вы знаете у кого», — приводит заявление главы ЛНР «Газета.Ru».

Выступая на митинге, Плотниций напомнил, что народная милиция в самопровозглашенной республике начиналась всего с 47 ополченцев. Сегодняшний состав милиции он считает «щитом и мечом республики». «Щит, который защищает людей, и меч, который будет поражать наших врагов. Они еще есть, они никуда не делись», — отметил Плотницкий, обращаясь к ополченцам.

В мае этого года Игорь Плотницкий заявил, что современная Украина с каждым днем все больше напоминает концентрационный лагерь, обитатели которого только и пытаются выжить. По мнению главы ЛНР, которое приводит информагентство Nation News, в стране тотально нарушаются гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права человека.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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