Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий считает, что армия народной республики по силе является второй в Европе. Об этом он заявил во время празднования третьей годовщины образования Народной милиции.
Плотницкий вспомнил слова Порошенко о том, что президент считает армию Украины третьей по силе в Европе. «Если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе. Ну, а первая вы знаете у кого», — приводит заявление главы ЛНР «Газета.Ru».
Выступая на митинге, Плотниций напомнил, что народная милиция в самопровозглашенной республике начиналась всего с 47 ополченцев. Сегодняшний состав милиции он считает «щитом и мечом республики». «Щит, который защищает людей, и меч, который будет поражать наших врагов. Они еще есть, они никуда не делись», — отметил Плотницкий, обращаясь к ополченцам.
В мае этого года Игорь Плотницкий заявил, что современная Украина с каждым днем все больше напоминает концентрационный лагерь, обитатели которого только и пытаются выжить. По мнению главы ЛНР, которое приводит информагентство Nation News, в стране тотально нарушаются гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права человека.