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09 октября 2017
19:57  09 октября 2017 2

Компания Microsoft признала провал Windows Phone

У продукта слишком мало пользователейФото: Pexels

Крупнейший мировой поставщик программного обеспечения для стационарных компьютеров, корпорация Microsoft, сообщила, что перестанет развивать Windows Phone. Закрывать проект не планируется, но новых функций и устройств ждать не стоит.

Исполнительный директор компании Джо Бельфиор сообщил в Twitter: «Мы продолжим поддерживать платформу. Будем исправлять баги, выпускать обновления систем безопасности и так далее. Но выпускать новые функции и устройства не планируется». По его словам, компания пыталась уговорить разработчиков приложений продолжить работу с Windows 10 Mobile, но они отказались из-за маленького числа пользователей.

«Конец был предсказуем», — считает ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин. Он сообщил «Национальной службе новостей», что компания была оторвана от реальности и не воспринимала просьбы пользователей об улучшении продукта.

Ранее глава корпорации Билл Гейтс отказался от использования iPhone и перешел на телефон другой фирмы, на котором установлена ОС Android. В июле 2017 года компания Microsoft сообщала, что Windows Phone и программное обеспечение для него не пользуются спросом.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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