Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский объяснил разницу в доходах между российскими и американскими пенсионерами.
Вопрос возник после того, как в социальных сетях запустили флешмоб по публикации коллажей из фотографий сервиса «Гугл.Картинки» с изображениями российских и заокеанских граждан преклонного возраста.
По фото было видно, в каком положении находятся россияне и как хорошо живут американцы. Это не на шутку встревожило пользователей Сети. Позже на сетевую акцию отреагировали представители власти.
«Уровень наших пенсионеров все ниже. Это ни для кого не секрет. Причина кроется в экономике. Это уровень организации заработной платы, система организации социальных служб. Да и сравнивать это неправильно», — цитирует сенатора «Национальная служба новостей».