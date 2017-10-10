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10 октября 2017
11:52  10 октября 2017 0

В соцсетях сравнили жизнь пенсионеров в России и США. ФОТО

Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, еда, бабушка, пенсия, старость, помощь, социальные гарантии
Российские пенсионеры проигрывают своим заокеанским ровесникамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи Twitter устроили флешмоб, делясь друг с другом фотоснимками пенсионеров из сервиса Google-картинки.

Акция началась с записи пользователя с ником Sd0107, который опубликовал скриншот снимков, которые выводит интернет при запросах «российские пенсионеры» и «американские пенсионеры», поставив грустные смайлики, пишет news.rambler.ru.

Дело в том, что отечественные старики изображены в виде попрошаек, которые считают мелочь. Пожилые американцы напротив улыбались, отдыхая на курортах. Также сервис выдал картинку гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса.

Другие пользователи отметили, что при поиске пенсионеров из Челябинска сервис выдает снимки окровавленных ножей, а также пистолетов и наручников. После этого один из участников флешмоба признался, что ему страшно дальше искать картинки.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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