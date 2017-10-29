Полиция отрицает захват воинской части в Одессе

Полиция Одесской области опровергла сообщение о захвате воинской части в Одессе. По словам силовиков, земли рядом с объектом Минобороны интересуют как военных, так и ряд предпринимателей.
Ранее пресс-служба ВВС Украины сообщила о том, что неизвестные люди в балаклавах организовали рейдерский захват воинской части в городе.
На месте событий выяснилось, что возле границ воинской части ведутся строительные работы, а у застройщика есть все необходимые документы, выданные чиновниками, пишет РБК.
После просмотра записей с камер наблюдения оказалось, что речь идет не о захватчиках, а об обычных строителях, которые обустроили с помощью техники забор, чтобы начать возведение гипермаркета.
Ранее «URA.RU» писало, что неизвестные начали активные действия возле военной части утром, 29 октября. После этого военные сделали официальное заявление о рейдерстве со стороны неизвестных лиц.