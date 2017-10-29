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29 октября 2017
20:59  29 октября 2017 0

Полиция отрицает захват воинской части в Одессе

Родительский день. Северное и Широкореченское кладбища. Екатеринбург, стрелка, направление, могилы, одесса мама
В Одессе столкнулись интересы ВСУ и предпринимателейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Полиция Одесской области опровергла сообщение о захвате воинской части в Одессе. По словам силовиков, земли рядом с объектом Минобороны интересуют как военных, так и ряд предпринимателей.

Ранее пресс-служба ВВС Украины сообщила о том, что неизвестные люди в балаклавах организовали рейдерский захват воинской части в городе.

На месте событий выяснилось, что возле границ воинской части ведутся строительные работы, а у застройщика есть все необходимые документы, выданные чиновниками, пишет РБК.

После просмотра записей с камер наблюдения оказалось, что речь идет не о захватчиках, а об обычных строителях, которые обустроили с помощью техники забор, чтобы начать возведение гипермаркета.

Ранее «URA.RU» писало, что неизвестные начали активные действия возле военной части утром, 29 октября. После этого военные сделали официальное заявление о рейдерстве со стороны неизвестных лиц.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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