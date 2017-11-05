Эксперты составили ТОП-5 зимних лайфхаков для водителей

Специалисты в автомобильной сфере назвали пять рекомендаций, которые существенно упростят жизнь автомобилиста в зимнее время года.
По мнению экспертов, перед парковой нужно проверить, не находятся ли колеса авто в луже. Утром вода превратится в лед и помешает машине тронуться.
Кроме того, специалисты советуют убирать снег из-под колесных арок, так как он может замерзнуть и превратиться в ледяной ком, пишут «Автоновости дня».
Автоэксперты также просят не забывать о проветривании салона перед парковкой, чтобы избежать образования наледи на стеклах. Зимой дворники могут примерзнуть, поэтому перед длительной стоянкой их следует руками отделить от стекла.
Специалисты также отмечают, что после мойки все замки и уплотнители автомобиля нужно обрабатывать составом WD40, чтобы избежать намерзания.