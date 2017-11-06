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06 ноября 2017
16:06  06 ноября 2017 0

Режиссеры открыли тайну, в каких фильмах актеры по-настоящему занимались сексом

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актеры в кино не всегда пользуются помощью дублеровФото: depositphotos.com © URA.RU

В Голливуде режиссеры рассказали, что не всегда в фильмах показывают имитацию секса, бывает он и настоящим.

Датский режиссер Ларс фон Триер особенно отличается реалистичностью в своих фильмах. Его знают по картинам «Танцующая в темноте», «Антихрист», «Догвилль». Режиссер заявил на съемках своего последнего фильма «Нимфоманка» исполнители главных ролей Шайя Лабаф и Стейси Мартин будут заниматься реальным сексом, но в фильме зрители смогут увидеть только специально нанятых порноактеров.

Но вот в фильме «Антихрист» всё было реально: актеры не пользовались помощью дублеров и всё делали сами.

В фильме «Спи со мной» Клемента Вирго интимные сцены смотрелись очень реалистично. Из-за этого актерам, исполняющим главные роли, даже пришлось признаться, что сексом на камеру они занимались по-настоящему.

Звезде «Сумерек», известному британскому актеру Роберт Паттинсон в фильме «Отголоски прошлого» пришлось ради искусства мастурбировать на сцене, чтобы получить настоящий оргазм, пишет «Федеральное агентство новостей».

Реальная эротика с откровенными сценами есть в фильме знаменитого режиссера Тинто Брасса «Калигула» 1979 года.

Фильм «Коричневый кролик» Винсента Галло вообще провалился в Каннах на дебютном показе из-за слишком реалистичной сцены орального секса.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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