Сирийские боевики сообщили о подрыве колонны российских военных

05:38 11 ноября 2017 0

Боевики утверждают, что отправили к российским военным заминированный автомобиль Фото: Wikipedia

Члены группировки «Тахрир аш-Шам», организованной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», сообщили о подрыве российских военных. Нападение на колонну военнослужащих произошло в Латакии, одной из провинций Сирии.

Боевики заявили, что диверсия была совершена через заминированный автомобиль, оставленный на пути военных. Группировка считает, что в результате взрыва могли пострадать не только российские, но и сирийские служащие, сообщает Lenta.ru. При этом официальной информации по поводу подрыва пока не поступало.

По данным военных источников в Сирии, в Латакии действительно был зафиксирован взрыв, но совершенно не связанный с деятельностью боевиков. Сообщается, что причиной происшествия стал случайный сброс российским самолетом подвесного топливного бака и пострадавших при этом нет.

Ранее стало известно, что несколько российских журналистов пострадали при взрыве в Сирии. Среди них оказался выходец из Екатеринбурга, журналист НТВ Илья Ушенин. Уралец получил самые тяжелые ранения из всех пострадавших.