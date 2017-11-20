Лотерейный билет Натальи Власовой, пенсионерки из Воронежа, отправлен на экспертизу для проверки подлинности. Согласно билету, женщина выиграла 506 млн рублей — рекордную сумму в России.
«Победительница оформила свой выигрыш. Сейчас её билет находится на экспертизе. Затем выигрыш поступает на счёт, указанный победителем», — цитирует Life.ru представителя пресс-службы компании «Торговый дом «Столото» Юрия Гавришова.
Ранее житель Сургута выиграл 32 миллиона в лотерею, до суперприза ему не хватило одного номера — он угадал шесть чисел, сообщала «Национальная служба новостей». После нескольких супервыигрышей россиян в национальных лотереях, психологи рассказали что после таких невероятных удач люди могут приобрести не только счастье.